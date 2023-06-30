Свердловский СКР раскрыл сроки установления причины смерти Далера Бобиева

Причина смерти шестилетнего Далера Бобиева станет известна примерно через месяц. Об этом рассказала корреспонденту URA.RU старший следователь следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области Евгения Дидык.
«Вину в убийстве Вероника Наумова (опекун Далера) не признает. Причина смерти устанавливается, назначена медицинская экспертиза, результаты появятся примерно через месяц», — передает корреспондент агентства слова Евгении Дидык.
Тело Далера Бобиева обнаружили в гараже опекунов. После чего Вероника Наумова призналась в совершении преступления. В Чкаловском райсуде прошло заседание по уголовному делу женщины, в ходе которого суд отправил ее под стражу на 1 месяц и 29 суток. Полная информация о деле шестилетнего мальчика — в материале URA.RU.
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