29 июня 2023

Из реки Миасс в Челябинске достали более 50 кубометров мусора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты строительства и благоустройства к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, водоросли, река миасс , заросшая река, тина
Работы по очистке реки Миасс в центре Челябинска стартовали 16 июня Фото:

Из реки Миасс в Челябинске достали более 50 кубометров мусора. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

«Работы по очистке реки Миасс в городской черте ведутся в течение последних двух недель на участке реки от улицы Энгельса до Ленинградского моста, общая площадь составляет почти 42 га. За этот период вывезено 54 кубометра мусора и растительности, извлечен крупногабаритный мусор: бревна, автомобильные покрышки, катушки из-под кабеля и прочее», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Также в пресс-службе минэкологии отметили, что на данный момент извлечена основная масса растительности и начаты работы по поддержанию благоприятного вида акватории. Очищать реку Миасс от мусора в центре Челябинска начали 16 июня, по окончании нерестового периода, сразу несколькими видами техники.

Более 50 кубометров мусора и растительности, а также бревна, автомобильные покрышки, катушки из-под кабеля и прочее извлечены из реки Миасс во время очистки
Более 50 кубометров мусора и растительности, а также бревна, автомобильные покрышки, катушки из-под кабеля и прочее извлечены из реки Миасс во время очистки
Фото:

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Из реки Миасс в Челябинске достали более 50 кубометров мусора. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии региона. «Работы по очистке реки Миасс в городской черте ведутся в течение последних двух недель на участке реки от улицы Энгельса до Ленинградского моста, общая площадь составляет почти 42 га. За этот период вывезено 54 кубометра мусора и растительности, извлечен крупногабаритный мусор: бревна, автомобильные покрышки, катушки из-под кабеля и прочее», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Также в пресс-службе минэкологии отметили, что на данный момент извлечена основная масса растительности и начаты работы по поддержанию благоприятного вида акватории. Очищать реку Миасс от мусора в центре Челябинска начали 16 июня, по окончании нерестового периода, сразу несколькими видами техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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