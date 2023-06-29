Из реки Миасс в Челябинске достали более 50 кубометров мусора. Фото

30 июня 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Работы по очистке реки Миасс в центре Челябинска стартовали 16 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из реки Миасс в Челябинске достали более 50 кубометров мусора. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии региона. «Работы по очистке реки Миасс в городской черте ведутся в течение последних двух недель на участке реки от улицы Энгельса до Ленинградского моста, общая площадь составляет почти 42 га. За этот период вывезено 54 кубометра мусора и растительности, извлечен крупногабаритный мусор: бревна, автомобильные покрышки, катушки из-под кабеля и прочее», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Также в пресс-службе минэкологии отметили, что на данный момент извлечена основная масса растительности и начаты работы по поддержанию благоприятного вида акватории. Очищать реку Миасс от мусора в центре Челябинска начали 16 июня, по окончании нерестового периода, сразу несколькими видами техники. Более 50 кубометров мусора и растительности, а также бревна, автомобильные покрышки, катушки из-под кабеля и прочее извлечены из реки Миасс во время очистки Фото: пресс-служба министерства экологии региона

Из реки Миасс в Челябинске достали более 50 кубометров мусора. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии региона. «Работы по очистке реки Миасс в городской черте ведутся в течение последних двух недель на участке реки от улицы Энгельса до Ленинградского моста, общая площадь составляет почти 42 га. За этот период вывезено 54 кубометра мусора и растительности, извлечен крупногабаритный мусор: бревна, автомобильные покрышки, катушки из-под кабеля и прочее», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Также в пресс-службе минэкологии отметили, что на данный момент извлечена основная масса растительности и начаты работы по поддержанию благоприятного вида акватории. Очищать реку Миасс от мусора в центре Челябинска начали 16 июня, по окончании нерестового периода, сразу несколькими видами техники.