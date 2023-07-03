В Кремле прокомментировали покушение СБУ на Аксенова

Песков назвал Аксенова «настоящим бойцом»
Главу Крыма Сергея Аксенова не испугать покушениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. Так он прокомментировал попытку Службы безопасности Украины (СБУ) взорвать автомобиль Аксенова.
«Что касается главы региона. Аксенов настоящий боец. У него большая сила духа, и этим (попыткой покушения — прим. URA.RU) его не запугаешь», — рассказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Песков добавил, что российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации.
Попытка покушения на Аксенова была совершена завербованным СБУ россиянином. Глава Крыма заявил, что его хотели убить за «идейность».
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.