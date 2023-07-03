В Кремле прокомментировали покушение СБУ на Аксенова

Песков: Аксенова не запугать покушениями
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков назвал Аксенова «настоящим бойцом» Фото:

Главу Крыма Сергея Аксенова не испугать покушениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. Так он прокомментировал попытку Службы безопасности Украины (СБУ) взорвать автомобиль Аксенова.

«Что касается главы региона. Аксенов настоящий боец. У него большая сила духа, и этим (попыткой покушения — прим. URA.RU) его не запугаешь», — рассказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Песков добавил, что российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации.

Попытка покушения на Аксенова была совершена завербованным СБУ россиянином. Глава Крыма заявил, что его хотели убить за «идейность».

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Главу Крыма Сергея Аксенова не испугать покушениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. Так он прокомментировал попытку Службы безопасности Украины (СБУ) взорвать автомобиль Аксенова. «Что касается главы региона. Аксенов настоящий боец. У него большая сила духа, и этим (попыткой покушения — прим. URA.RU) его не запугаешь», — рассказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Песков добавил, что российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации. Попытка покушения на Аксенова была совершена завербованным СБУ россиянином. Глава Крыма заявил, что его хотели убить за «идейность».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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