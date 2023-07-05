На гендиректора «Яндекса» завели протокол об ЛГБТ-пропаганде

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На гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского заведен протокол по статье о пропаганде ЛГБТ Фото:

Московский суд зарегистрировал протокол по административной статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних в отношении генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского. Об этом стало известно из соответствующей карточки дела в картотеке мировых судей Москвы.

«Гендиректору „Яндекса“ Артему Савиновскому составлен протокол по административной статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних», — говорится в карточке дела. Там отмечается, что дело было получено 5 июля и находится в канцелярии суда. На данный момент дата рассмотрения дела еще не назначена.

Артем Савиновский стал генеральным директором «Яндекса» в апреле 2022 года. Накануне Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на один миллион рублей за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений без соответствующей маркировки «18+».

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Московский суд зарегистрировал протокол по административной статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних в отношении генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского. Об этом стало известно из соответствующей карточки дела в картотеке мировых судей Москвы. «Гендиректору „Яндекса“ Артему Савиновскому составлен протокол по административной статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних», — говорится в карточке дела. Там отмечается, что дело было получено 5 июля и находится в канцелярии суда. На данный момент дата рассмотрения дела еще не назначена. Артем Савиновский стал генеральным директором «Яндекса» в апреле 2022 года. Накануне Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на один миллион рублей за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений без соответствующей маркировки «18+».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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