На гендиректора «Яндекса» завели протокол об ЛГБТ-пропаганде

05 июля 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

На гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского заведен протокол по статье о пропаганде ЛГБТ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Московский суд зарегистрировал протокол по административной статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних в отношении генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского. Об этом стало известно из соответствующей карточки дела в картотеке мировых судей Москвы. «Гендиректору „Яндекса“ Артему Савиновскому составлен протокол по административной статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних», — говорится в карточке дела. Там отмечается, что дело было получено 5 июля и находится в канцелярии суда. На данный момент дата рассмотрения дела еще не назначена. Артем Савиновский стал генеральным директором «Яндекса» в апреле 2022 года. Накануне Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на один миллион рублей за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений без соответствующей маркировки «18+».

Московский суд зарегистрировал протокол по административной статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних в отношении генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского. Об этом стало известно из соответствующей карточки дела в картотеке мировых судей Москвы. «Гендиректору „Яндекса“ Артему Савиновскому составлен протокол по административной статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних», — говорится в карточке дела. Там отмечается, что дело было получено 5 июля и находится в канцелярии суда. На данный момент дата рассмотрения дела еще не назначена. Артем Савиновский стал генеральным директором «Яндекса» в апреле 2022 года. Накануне Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на один миллион рублей за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений без соответствующей маркировки «18+».