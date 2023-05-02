Чиновник НАТО, учивший детей в Екатеринбурге, наказан за пропаганду ЛГБТ

Чиновник из Германии, учивший детей в Екатеринбурге, будет депортирован за слова об ЛГБТ

02 мая 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Решение о депортации чиновника принял суд Камчатского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чиновник из Германии (входит в НАТО) Александр Даниель Рот, который работал в одной из школ Екатеринбурга, будет депортирован из РФ за пропаганду ЛГБТ-отношений. Соответствующее решение вынес Елизовский суд Камчатского края. «На Дальнем Востоке вынесли первый в регионе приговор по статье о пропаганде ЛГБТ. Осужденный — 40-летний Александр Даниель Рот», — сообщил telegram-канал «RT на русском». По приговору, чиновник получил штраф в 150 тысяч рублей, было принято решение о депортации. Предположительно, мужчина работал в одной из школ Екатеринбурга. По данным журналистов, Рот признал, что сам состоит в нетрадиционных отношениях. Силовики на суде доказали — чиновник общался с жителем Камчатского края, убеждая его, что ЛГБТ-отношения привлекательны. На сайте суда нет информации, касающейся деталей приговора. Представитель суда не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Агентство направило запрос в представительство Германии в РФ, ответ на момент публикации не поступил.

Чиновник из Германии (входит в НАТО) Александр Даниель Рот, который работал в одной из школ Екатеринбурга, будет депортирован из РФ за пропаганду ЛГБТ-отношений. Соответствующее решение вынес Елизовский суд Камчатского края. «На Дальнем Востоке вынесли первый в регионе приговор по статье о пропаганде ЛГБТ. Осужденный — 40-летний Александр Даниель Рот», — сообщил telegram-канал «RT на русском». По приговору, чиновник получил штраф в 150 тысяч рублей, было принято решение о депортации. Предположительно, мужчина работал в одной из школ Екатеринбурга. По данным журналистов, Рот признал, что сам состоит в нетрадиционных отношениях. Силовики на суде доказали — чиновник общался с жителем Камчатского края, убеждая его, что ЛГБТ-отношения привлекательны. На сайте суда нет информации, касающейся деталей приговора. Представитель суда не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Агентство направило запрос в представительство Германии в РФ, ответ на момент публикации не поступил.