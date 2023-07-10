В Екатеринбурге завершился первый день «Иннопрома»: главное к вечеру 10 июля

Важные гости посещают «Иннопром» в первый день выставки
В Екатеринбурге стартовала промышленная выставка «Иннопром-2023», которая продлится с 10 по 13 июля. Традиционно все самое интересное можно послушать и посмотреть в первый день мероприятия. Чем запомнилось открытие «Иннопрома» гостям из Белоруссии, Китая, Казахстана и регионов России — в подборке URA.RU.
- В этом году многие гости удвивились, что не было долгих длинных очередей на входе. Журналисты сообщали, что работало несколько входов — для посетителей, делегатов, прессы, участников с крупногабаритной кладью и экспонентов. Также, несмотря на аномальную жару на улице, находиться в «Екатеринбург-Экспо» было достаточно комфортно.
- На «Иннопроме» презентовали множество технических новинок. Например, беспилотную «Ласточку», сделанную компанией «Уральские локомотивы» и состоящую полностью из российских компонентов, внедорожник Aurus Komendant, электрические мотоциклы AURUS, трактор-болид, арктический автобус «Урал», электромобиль EVOLUTE i-SKY, программно-аппаратный комплекс «Автодискавери», беспилотники, а также машины прямиком из Китая — Changan, Voyah, Dongfeng.
- Необычным явлением стали агрегаты, которые могут опьянять человека. Длинные очереди выстраивались к цифровому алкоголю — им можно было насытиться, только надев наушники на 6 секунд. Эта процедура приводит человека к спокойствию и иллюзии выпитого алкоголя. Также интерес вызвал виномат, который наливает алкоголь, сканируя лицо человека и определяя таким образом возраст. При этом заказать напитки покрепче, чем кофе, можно было вполне законно — на первом этаже «Конгресс-центра» находился бар с шампанским и виски.
- Сувениры, посвященные 300-летию Екатеринбурга, также не остались в стороне. Например, гостям «Иннопрома» предлагали купить часы ручной работы за 2000 рубелей, индивидуальную картину из меди — за 5000 рублей. Также в продаже были значки, магниты, картхолдеры, ручки, футболки и кофты.
- Компания «Сима-Ленд» презентовала мини-город рядом с поселком Патруши в Сысертском городском округе. Там появятся распределительный центр, офисы производственных компаний, жилые дома, садик, школа, торговый центр. Посмотреть, как это будет выглядеть, можно в нашем материале.
- Самым ожидаемыми гостями стали мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правительства России Михаил Мишустин. Чтобы VIP-гости могли спокойно пройтись по стендами, всех гостей попросили покинуть «Экспо» на четыре часа.
- Кстати, Мишустин обходил стенды с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и премьером Беларуси Романом Головченко. Их особенно заинтересовали новинки белорусских и китайских партнеров, разработки российских компаний.
- Во время выступления на стратегической сессии Мишустин заявил, что главным направлением промышленности в России является машиностроение. Высокие показатели демонстрирует автопром и сектор создания машин и оборудования, уточнил премьер-министр, а интерес к экономике в РФ растет, несмотря на попытки Запада отрезать страну от остального мира.
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