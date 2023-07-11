Российская армия в течение года получит новые ракетоносцы

ВС РФ получат новые истребители в течение года
Российская армия в этом году получит два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160. Об этом сотрудники Казанского авиационного завода имени Горбунова сообщили министру обороны России Сергею Шойгу в ходе инспекции.
«На заводе министру обороны РФ доложили, что в этом году Вооруженные силы РФ получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160», — сообщает Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что, согласно гособоронзаказу, в данный момент ведется работа над созданием еще двух Ту-160.
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