Российская армия в течение года получит новые ракетоносцы 11 июля 2023 в 18:17 Размер текста - 17 + ВС РФ получат новые истребители в течение года Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Российская армия в этом году получит два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160. Об этом сотрудники Казанского авиационного завода имени Горбунова сообщили министру обороны России Сергею Шойгу в ходе инспекции. «На заводе министру обороны РФ доложили, что в этом году Вооруженные силы РФ получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160», — сообщает Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что, согласно гособоронзаказу, в данный момент ведется работа над созданием еще двух Ту-160. Российская армия в этом году получит два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160. Об этом сотрудники Казанского авиационного завода имени Горбунова сообщили министру обороны России Сергею Шойгу в ходе инспекции. «На заводе министру обороны РФ доложили, что в этом году Вооруженные силы РФ получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160», — сообщает Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что, согласно гособоронзаказу, в данный момент ведется работа над созданием еще двух Ту-160. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям