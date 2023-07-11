Российская армия в течение года получит новые ракетоносцы

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ту-160, stock
ВС РФ получат новые истребители в течение года Фото:

Российская армия в этом году получит два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160. Об этом сотрудники Казанского авиационного завода имени Горбунова сообщили министру обороны России Сергею Шойгу в ходе инспекции.

«На заводе министру обороны РФ доложили, что в этом году Вооруженные силы РФ получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160», — сообщает Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что, согласно гособоронзаказу, в данный момент ведется работа над созданием еще двух Ту-160.

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Российская армия в этом году получит два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160. Об этом сотрудники Казанского авиационного завода имени Горбунова сообщили министру обороны России Сергею Шойгу в ходе инспекции. «На заводе министру обороны РФ доложили, что в этом году Вооруженные силы РФ получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160», — сообщает Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что, согласно гособоронзаказу, в данный момент ведется работа над созданием еще двух Ту-160.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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