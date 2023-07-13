Зеленского просят ввести наказание за оскорбление украинцев

13 июля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского призвали сажать в тюрьму за оскорбление украинцев Фото: Нина Калинина © URA.RU Президента Украины Владимира Зеленского призвали ввести уголовное наказание до пяти лет тюрьмы за оскорбление причисляющих себя к «украинской нации» граждан. Петиция опубликована на сайте украинского лидера. В обращении призывают Зеленского дополнить Уголовный кодекс Украины статьей «Нарушение прав граждан, которые признают свою принадлежность к украинской нации». «За умышленные действия, направленные на разжигание вражды или ненависти в отношении таких граждан, <…> предлагается наказывать штрафом от 200 до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет», — говорится в тексте петиции. Также в тексте предложили наказывать действия против украинцев, совершенные группой людей или повлекшие тяжкие последствия сроком от пяти до восьми лет. Автор документа также написал, что определить свою «принадлежность к нации» можно самостоятельно.

Президента Украины Владимира Зеленского призвали ввести уголовное наказание до пяти лет тюрьмы за оскорбление причисляющих себя к «украинской нации» граждан. Петиция опубликована на сайте украинского лидера. В обращении призывают Зеленского дополнить Уголовный кодекс Украины статьей «Нарушение прав граждан, которые признают свою принадлежность к украинской нации». «За умышленные действия, направленные на разжигание вражды или ненависти в отношении таких граждан, <…> предлагается наказывать штрафом от 200 до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет», — говорится в тексте петиции. Также в тексте предложили наказывать действия против украинцев, совершенные группой людей или повлекшие тяжкие последствия сроком от пяти до восьми лет. Автор документа также написал, что определить свою «принадлежность к нации» можно самостоятельно.