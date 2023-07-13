Челябинский экс-чиновник Усманов вошел в состав экспертного совета Госдумы

Теперь Усманов работает в Государственной Думе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший заместитель начальника главного управления по труду и занятости Челябинской области Кирилл Усманов вошел в состав комитета экспертного совета Госдумы по труду, соцполитики и делам ветеранов. Об этом Усманов рассказал сам.

«Теперь официально. Госструктуры меня не отпускают», — написал Кирилл Усманов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

К посту он приложил фото решения, где прописано требование «включить в состав Экспертного совета Комитета Государственной Думы по труду, социальной политики и делам ветеранов <…> Усманова Кирилла Рабисовича в качестве члена Экспертного совета». Документ подписан председателем комитета Ярославом Ниловым.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил Кирилла Усманова с должности зама начальника главного управления по труду и занятости региона. Служебный контракт был расторгнут по инициативе служащего 31 марта 2023 года. За несколько дней до увольнения Усманов рассказал, что ему поступило «интересное предложение», поэтому он подал заявление об отставке. Также Кирилл Усманов остается членом избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса.