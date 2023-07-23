Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин рассказал, как собирать спасательные рюкзаки для медиков на фронт. Видео с URA.RU поделился руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Многое зависит от санинструкторов. Юрий Гагарин обратился к тем, кто помогает собирать спасительные рюкзаки и перечислил, что требуется медикам», — рассказал URA.RU Рыжий.
В рюкзаке для медиков обязательно должны находиться физраствор, система для капельниц, антибиотики, жгуты, шприцы, спиртовые салфетки и малый набор хирургических инструментов. «Ангел» отметил, что ранения работников санчасти стали происходить чаще.
При выходе за бойцами на медиках всегда надеты бронежилеты, а при себе находятся автомат и боеприпасы. Из-за этого важно, чтобы рюкзаки были небольшого размера.
Гагарин показал, где бойцам оказывают помощь и борются за жизнь в ожидании санавиации. В госпитале — операционная и процедурная. Не смотря на полевые условия соблюдается стерильность и порядок.
Челябинский предприниматель и сопредседатель ОНФ Юрий Гагарин находится на передовой с марта 2022 года. Его представили к Ордену Мужества за спасение 376 детей Донбасса.
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