Челябинский замкомандира полка «Апостол» провел инструктаж по сбору медпомощи на фронт. Видео

24 июля 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Гагарин перечислил, что должно быть в спасательном рюкзаке санинструкторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин рассказал, как собирать спасательные рюкзаки для медиков на фронт. Видео с URA.RU поделился руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Многое зависит от санинструкторов. Юрий Гагарин обратился к тем, кто помогает собирать спасительные рюкзаки и перечислил, что требуется медикам», — рассказал URA.RU Рыжий. В рюкзаке для медиков обязательно должны находиться физраствор, система для капельниц, антибиотики, жгуты, шприцы, спиртовые салфетки и малый набор хирургических инструментов. «Ангел» отметил, что ранения работников санчасти стали происходить чаще. При выходе за бойцами на медиках всегда надеты бронежилеты, а при себе находятся автомат и боеприпасы. Из-за этого важно, чтобы рюкзаки были небольшого размера. Гагарин показал, где бойцам оказывают помощь и борются за жизнь в ожидании санавиации. В госпитале — операционная и процедурная. Не смотря на полевые условия соблюдается стерильность и порядок. Челябинский предприниматель и сопредседатель ОНФ Юрий Гагарин находится на передовой с марта 2022 года. Его представили к Ордену Мужества за спасение 376 детей Донбасса.

Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин рассказал, как собирать спасательные рюкзаки для медиков на фронт. Видео с URA.RU поделился руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Многое зависит от санинструкторов. Юрий Гагарин обратился к тем, кто помогает собирать спасительные рюкзаки и перечислил, что требуется медикам», — рассказал URA.RU Рыжий. В рюкзаке для медиков обязательно должны находиться физраствор, система для капельниц, антибиотики, жгуты, шприцы, спиртовые салфетки и малый набор хирургических инструментов. «Ангел» отметил, что ранения работников санчасти стали происходить чаще. При выходе за бойцами на медиках всегда надеты бронежилеты, а при себе находятся автомат и боеприпасы. Из-за этого важно, чтобы рюкзаки были небольшого размера. Гагарин показал, где бойцам оказывают помощь и борются за жизнь в ожидании санавиации. В госпитале — операционная и процедурная. Не смотря на полевые условия соблюдается стерильность и порядок. Челябинский предприниматель и сопредседатель ОНФ Юрий Гагарин находится на передовой с марта 2022 года. Его представили к Ордену Мужества за спасение 376 детей Донбасса.