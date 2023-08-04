Путин освободил россиян от части комиссий в банках

Путин подписал закон о запрете комиссии за переводы до 30 миллионов рублей в другие банки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, платежная система, банковская карта, купюра, карта, банкнота, деньги, наличные, зп
Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей без комиссии в другие банки Фото:

Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей в другие банки без комиссии. Закон подписал российский лидер Владимир Путин.

«Кредитная организация не в праве взимать комиссионное вознаграждение за осуществление <…> операций по переводу денежных средств в размере ежемесячно не более 30 миллионов рублей», — говорится в тексте документа. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в Центробанке призвали Сбер отменить комиссию за переводы в другие финансовые организации. В Сбербанке заявили, что согласятся, если на такой шаг пойдет весь рынок, пишет деловое издание «Взгляд».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей в другие банки без комиссии. Закон подписал российский лидер Владимир Путин. «Кредитная организация не в праве взимать комиссионное вознаграждение за осуществление <…> операций по переводу денежных средств в размере ежемесячно не более 30 миллионов рублей», — говорится в тексте документа. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в Центробанке призвали Сбер отменить комиссию за переводы в другие финансовые организации. В Сбербанке заявили, что согласятся, если на такой шаг пойдет весь рынок, пишет деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...