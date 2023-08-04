Путин освободил россиян от части комиссий в банках

Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей без комиссии в другие банки
Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей в другие банки без комиссии. Закон подписал российский лидер Владимир Путин.
«Кредитная организация не в праве взимать комиссионное вознаграждение за осуществление <…> операций по переводу денежных средств в размере ежемесячно не более 30 миллионов рублей», — говорится в тексте документа. Закон
Ранее в Центробанке призвали Сбер отменить комиссию за переводы в другие финансовые организации. В Сбербанке заявили, что согласятся, если на такой шаг пойдет весь рынок, пишет деловое издание «Взгляд».
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