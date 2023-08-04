Путин освободил россиян от части комиссий в банках Путин подписал закон о запрете комиссии за переводы до 30 миллионов рублей в другие банки 04 августа 2023 в 19:56 Размер текста - 17 + Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей без комиссии в другие банки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей в другие банки без комиссии. Закон подписал российский лидер Владимир Путин. «Кредитная организация не в праве взимать комиссионное вознаграждение за осуществление <…> операций по переводу денежных средств в размере ежемесячно не более 30 миллионов рублей», — говорится в тексте документа. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в Центробанке призвали Сбер отменить комиссию за переводы в другие финансовые организации. В Сбербанке заявили, что согласятся, если на такой шаг пойдет весь рынок, пишет деловое издание «Взгляд». Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей в другие банки без комиссии. Закон подписал российский лидер Владимир Путин. «Кредитная организация не в праве взимать комиссионное вознаграждение за осуществление <…> операций по переводу денежных средств в размере ежемесячно не более 30 миллионов рублей», — говорится в тексте документа. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в Центробанке призвали Сбер отменить комиссию за переводы в другие финансовые организации. В Сбербанке заявили, что согласятся, если на такой шаг пойдет весь рынок, пишет деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям