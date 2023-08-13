WSJ: американские БПЛА не пригодны для войны против РФ

13 августа 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

Беспилотники США не пригодны для использования в боевых условиях, пишет WSJ Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотники США не приспособлены для использования в военных действиях против России, несмотря на многомесячные испытания. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Американские беспилотники остаются на хранении, потому что они не могут идеально работать в суровых условиях украинского поля боя», — говорится в материале газеты. Там добавили, что после многомесячных испытаний, некоторые американские оборонно-технические компании оставляют свои беспилотники неиспользуемыми. Одной из проблем является отсутствие доступных для массового потребителя беспилотников, стоимость которых составляла бы всего несколько тысяч долларов. Именно такой дешевый дрон необходим Украине для замены популярного китайского устройства DJI Mavic-3. Однако Пентагон или министерство торговли не могут стимулировать американские компании выходить на рынок с более доступными моделями дронов, поскольку их массовое производство ограничено, заключил автор материала. Ранее стало известно, что в новом пакете американской военной помощи для Украины на сумму до 400 миллионов долларов будет включены небольшие разведывательные беспилотники Hornet. Black Hornet — это небольшие беспилотники, которые используются в основном для разведывательной работы.

Беспилотники США не приспособлены для использования в военных действиях против России, несмотря на многомесячные испытания. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Американские беспилотники остаются на хранении, потому что они не могут идеально работать в суровых условиях украинского поля боя», — говорится в материале газеты. Там добавили, что после многомесячных испытаний, некоторые американские оборонно-технические компании оставляют свои беспилотники неиспользуемыми. Одной из проблем является отсутствие доступных для массового потребителя беспилотников, стоимость которых составляла бы всего несколько тысяч долларов. Именно такой дешевый дрон необходим Украине для замены популярного китайского устройства DJI Mavic-3. Однако Пентагон или министерство торговли не могут стимулировать американские компании выходить на рынок с более доступными моделями дронов, поскольку их массовое производство ограничено, заключил автор материала. Ранее стало известно, что в новом пакете американской военной помощи для Украины на сумму до 400 миллионов долларов будет включены небольшие разведывательные беспилотники Hornet. Black Hornet — это небольшие беспилотники, которые используются в основном для разведывательной работы.