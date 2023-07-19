США отправят Украине новые беспилотники и ЗРК

США поставят Киеву беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade в рамках нового пакета военной помощи
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США отправят Украине боеприпасы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США отправят Украине еще один пакет военной помощи с новыми беспилотниками и зенитно-ракетными комплексами, стоимостью 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Сегодня Министерство обороны (МО) объявило о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы поддержать потребности Украины на поле боя и подчеркнуть непоколебимую поддержку Украины со стороны США. Пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы», — говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Как уточнили представители ведомства, в рамках пакета военной помощи Украина получит четыре национальные усовершенствованные зенитно-ракетные системы (NASAMS) и боеприпасы, а также беспилотные авиационные системы Phoenix Ghost и Switchblade. Кроме того, украинские войска получат боеприпасы к уже имеющемуся оружию.

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США отправят Украине еще один пакет военной помощи с новыми беспилотниками и зенитно-ракетными комплексами, стоимостью 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне. «Сегодня Министерство обороны (МО) объявило о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы поддержать потребности Украины на поле боя и подчеркнуть непоколебимую поддержку Украины со стороны США. Пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы», — говорится в сообщении на сайте Пентагона. Как уточнили представители ведомства, в рамках пакета военной помощи Украина получит четыре национальные усовершенствованные зенитно-ракетные системы (NASAMS) и боеприпасы, а также беспилотные авиационные системы Phoenix Ghost и Switchblade. Кроме того, украинские войска получат боеприпасы к уже имеющемуся оружию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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