США отправят Украине новые беспилотники и ЗРК

США отправят Украине еще один пакет военной помощи с новыми беспилотниками и зенитно-ракетными комплексами, стоимостью 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
«Сегодня Министерство обороны (МО) объявило о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы поддержать потребности Украины на поле боя и подчеркнуть непоколебимую поддержку Украины со стороны США. Пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы», — говорится в сообщении на сайте
Как уточнили представители ведомства, в рамках пакета военной помощи Украина получит четыре национальные усовершенствованные зенитно-ракетные системы (NASAMS) и боеприпасы, а также беспилотные авиационные системы Phoenix Ghost и Switchblade. Кроме того, украинские войска получат боеприпасы к уже имеющемуся оружию.
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