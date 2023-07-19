США отправят Украине новые беспилотники и ЗРК

США поставят Киеву беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade в рамках нового пакета военной помощи

19 июля 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

США отправят Украине боеприпасы Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США отправят Украине еще один пакет военной помощи с новыми беспилотниками и зенитно-ракетными комплексами, стоимостью 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне. «Сегодня Министерство обороны (МО) объявило о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы поддержать потребности Украины на поле боя и подчеркнуть непоколебимую поддержку Украины со стороны США. Пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы», — говорится в сообщении на сайте Пентагона . Как уточнили представители ведомства, в рамках пакета военной помощи Украина получит четыре национальные усовершенствованные зенитно-ракетные системы (NASAMS) и боеприпасы, а также беспилотные авиационные системы Phoenix Ghost и Switchblade. Кроме того, украинские войска получат боеприпасы к уже имеющемуся оружию.

США отправят Украине еще один пакет военной помощи с новыми беспилотниками и зенитно-ракетными комплексами, стоимостью 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне. «Сегодня Министерство обороны (МО) объявило о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы поддержать потребности Украины на поле боя и подчеркнуть непоколебимую поддержку Украины со стороны США. Пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы», — говорится в сообщении на сайте Пентагона. Как уточнили представители ведомства, в рамках пакета военной помощи Украина получит четыре национальные усовершенствованные зенитно-ракетные системы (NASAMS) и боеприпасы, а также беспилотные авиационные системы Phoenix Ghost и Switchblade. Кроме того, украинские войска получат боеприпасы к уже имеющемуся оружию.