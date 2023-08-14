В Челябинске возле аквапарка депутата Госдумы Колесникова построят новый ЖК

В Челябинске вокруг аквапарка, который строит депутат госдумы Олег Колесников, появятся новые жилые кварталы. Мэрия заключила договоры с будущими застройщиками в рамках комплексного развития территории (КРТ) площадей вблизи ледовой арены «Трактор» в северо-западной части города. Информация об этом появилась на сайте администрации.
«Договор заключается с застройщиками „ИКАР ГРУПП“, „Магнитострой“, „Западный“, „Южный“, „Трест-29“, „Комфортный дом“, „Северный“, „Энергоснабжающая сетевая компания“, „БМ-Групп“. Территория застройки расположена в границах улиц Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Академика Макеева, 250-летия Челябинска в Калининском районе города Челябинска», — говорится на сайте.
Будущую застройку планируется развернуть на территории 29-микрорайона. Здесь, по адресу улица Братьев Кашириных, 142 ведется строительство нового аквапарка «Большая вода». Его планируют достроить к концу 2025 года.
Ранее компании ООО «Акватория», владельцем которой является Алексей Колесников, сын депутата, одобрили проект об изменении строительства. О том, что аквапарк будет достроен, Колесников сообщил 19 октября перед уходом на фронт.
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