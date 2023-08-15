Пермский ресторатор срочно ищет сотрудников для запуска нового проекта

В Перми ищут сотрудников для открытия ресторана «Особняк» в купеческом доме

16 августа 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Новый ресторан итальянской кухни откроется в Перми в августе Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ресторан итальянской кухни «Особняк», который планирует открыть в купеческом доме в историческом центре Перми ресторатор Виталий Саитов, срочно ищет сотрудников. Им обещают стабильную зарплату, а также бесплатные обеды и ужины. «Приглашаем нас в нашу команду, в новый ресторан „Особняк“, по адресу Луначарского, 11 в микрорайоне Разгуляй. Предлагаем реальную возможность карьерного и профессионального роста, стабильную заработную плату. Также предоставляем бесплатное питание и отвозим домой после смены», — сообщается в описаниях вакансий на сайте «Авито». В объявлениях уточняется, что заведению требуются повара холодного и горячего цеха, официант и хостес. Уровень заработной платы — от 35 тысяч рублей. Ресторан «Особняк» является третьим гастрономическим проектом ресторатора Виталия Саитова, который также руководит в Перми заведением азиатской кухни More More и кафе Food market. Новый ресторан планируют открыть в августе в купеческом доме, построенном более 120 лет в историческом центре краевой столицы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ищет сотрудников сеть магазинов «Жизньмарт» из Екатеринбурга. Работодатель обещает зарплату в 36 тысяч рублей, а также премии и карьерный рост.

Ресторан итальянской кухни «Особняк», который планирует открыть в купеческом доме в историческом центре Перми ресторатор Виталий Саитов, срочно ищет сотрудников. Им обещают стабильную зарплату, а также бесплатные обеды и ужины. «Приглашаем нас в нашу команду, в новый ресторан „Особняк“, по адресу Луначарского, 11 в микрорайоне Разгуляй. Предлагаем реальную возможность карьерного и профессионального роста, стабильную заработную плату. Также предоставляем бесплатное питание и отвозим домой после смены», — сообщается в описаниях вакансий на сайте «Авито». В объявлениях уточняется, что заведению требуются повара холодного и горячего цеха, официант и хостес. Уровень заработной платы — от 35 тысяч рублей. Ресторан «Особняк» является третьим гастрономическим проектом ресторатора Виталия Саитова, который также руководит в Перми заведением азиатской кухни More More и кафе Food market. Новый ресторан планируют открыть в августе в купеческом доме, построенном более 120 лет в историческом центре краевой столицы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ищет сотрудников сеть магазинов «Жизньмарт» из Екатеринбурга. Работодатель обещает зарплату в 36 тысяч рублей, а также премии и карьерный рост.