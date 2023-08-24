В Свердловской области пятые сутки ищут пропавшего 18-летнего парня. Фото

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Парня ищут в Полевском (архивное фото) Фото:

В Полевском Свердловской области с 20 августа ищут пропавшего 18-летнего Алексея Соколкина. Волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» призывают добровольцев подключиться к поискам.

«Помогите найти 18-летнего Алексея Соколкина! Он пропал 20 августа в Полевском. Нам нужна помощь добровольцев», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы юноши: рост — 174 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. Он был одет в черную олимпийку, штаны, кепку и темно-синие кроссовки.

Если вам известно местоположение Соколкина, то сообщите волонтерам по номеру +7 (800) 700-54-52 (горячая линия). Или позвоните инфоргу поисков по телефону +7 (965) 533-33-99 (Юлия).

Юноша пропал 20 августа
Юноша пропал 20 августа
Фото:

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В Полевском Свердловской области с 20 августа ищут пропавшего 18-летнего Алексея Соколкина. Волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» призывают добровольцев подключиться к поискам. «Помогите найти 18-летнего Алексея Соколкина! Он пропал 20 августа в Полевском. Нам нужна помощь добровольцев», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы юноши: рост — 174 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. Он был одет в черную олимпийку, штаны, кепку и темно-синие кроссовки. Если вам известно местоположение Соколкина, то сообщите волонтерам по номеру +7 (800) 700-54-52 (горячая линия). Или позвоните инфоргу поисков по телефону +7 (965) 533-33-99 (Юлия).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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