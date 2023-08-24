В Полевском Свердловской области с 20 августа ищут пропавшего 18-летнего Алексея Соколкина. Волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» призывают добровольцев подключиться к поискам.
«Помогите найти 18-летнего Алексея Соколкина! Он пропал 20 августа в Полевском. Нам нужна помощь добровольцев», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы юноши: рост — 174 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. Он был одет в черную олимпийку, штаны, кепку и темно-синие кроссовки.
Если вам известно местоположение Соколкина, то сообщите волонтерам по номеру +7 (800) 700-54-52 (горячая линия). Или позвоните инфоргу поисков по телефону +7 (965) 533-33-99 (Юлия).
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