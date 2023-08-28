28 августа 2023

В Белоруссии задержали польского агента

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина поставлял в Польшу информацию военной и оборонной тематик Фото:

В Белоруссии задержали завербованного Польшей белоруса. Об этом сообщили журналисты, уточнив, что мужчина поставлял в Польшу информацию военной и оборонной тематик.

«Сотрудники комитета госбезопасности Белоруссии заставили провалиться спецслужбы Польши и установили, как Варшава вербует белорусов и какую роль играют посольство и консульства», — сообщил государственный телеканал ОНТ. Уточняется, что расследование длилось несколько месяцев.

Ранее глава Брестского облисполкома Юрий Шулейко заявлял, что на границе Белоруссии и Польши сложилась жестко натянутая ситуация. По его словам, поляки «показывают зубы и бряцают оружием». При этом в Латвии, Литве и Польше сообщали, что планируют усилить собственные границы с Белоруссией из-за присутствия ЧВК «Вагнер».

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В Белоруссии задержали завербованного Польшей белоруса. Об этом сообщили журналисты, уточнив, что мужчина поставлял в Польшу информацию военной и оборонной тематик. «Сотрудники комитета госбезопасности Белоруссии заставили провалиться спецслужбы Польши и установили, как Варшава вербует белорусов и какую роль играют посольство и консульства», — сообщил государственный телеканал ОНТ. Уточняется, что расследование длилось несколько месяцев. Ранее глава Брестского облисполкома Юрий Шулейко заявлял, что на границе Белоруссии и Польши сложилась жестко натянутая ситуация. По его словам, поляки «показывают зубы и бряцают оружием». При этом в Латвии, Литве и Польше сообщали, что планируют усилить собственные границы с Белоруссией из-за присутствия ЧВК «Вагнер».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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