Суд над экс-лидером МГЕР из Сатки, отрезавшим голову мужчине, пройдет в закрытом режиме. Фото, видео

Суд закрыл процесс по делу экс-лидера МГЕР из Сатки Сергея Трифанова

30 августа 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Сергей Трифанов требовал убрать журналистов из зала суда Фото: Светлана Зайцева © URA.RU Саткинский горсуд Челябинской области закрыл судебный процесс по делу бывшего руководителя местного отделения организации «Молодая гвардия Единой России» (Челябинская область) Сергея Трифанова и его приятеля Вячеслава Галявова, обвиняемых в жестоком убийстве жителя города. На этом настояли обе стороны, участвующие в процессе. «Представитель обвинения ходатайствовал о закрытом рассмотрении дела, потому что там есть вопросы половой неприкосновенности. Теперь все заседания будут проходить в закрытом режиме», — рассказал URA.RU журналист газеты «Саткинский рабочий», присутствовавший на заседании до его закрытия. Трифанов сильно возмущался присутствием СМИ на заседании. Вообще вел себя вызывающе. Сложилось впечатление, что он не боится правосудия. Мужчина успокоился лишь тогда, когда суд пояснил ему, что съемка согласована. Но после ходатайства сторон журналистов попросили удалиться. Трифанова и Галявова задержали в августе 2022 года. Им предъявили обвинения по п.«ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем»). Однако после дело переквалифицировали на п. «в» ч. 2 ст. 162 («Рабой»), ч. 4 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). По версии следствия, еще в марте того же года они затащили в квартиру неизвестного мужчину, где стали пытать его, требуя ПИН-коды от банковских карт. По итогу мужчина перевел им около 450 тысяч рублей. После чего злоумышленники избили его до смерти, а тело закопали. После того как погибшего стали искать, Трифанов с другом испугались последствий и попытались избавиться от улик. Они откопали труп и лопатой отрубили ему голову. Вероятно, они думали, что после этого установить личность погибшего будет невозможно. После обнаружения трупа оперативники быстро вышли на подозреваемых. После задержания Галявов сознался в содеянном. Трифанов был исключен из партии, как только стало известно о преступлении. В ходе следствия бывшего лидера саткинского МГЕР также обвинили в сексе с несовершеннолетней. Участники процесса попросили суд закрыть заседание Фото: Светлана Зайцева © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Саткинский горсуд Челябинской области закрыл судебный процесс по делу бывшего руководителя местного отделения организации «Молодая гвардия Единой России» (Челябинская область) Сергея Трифанова и его приятеля Вячеслава Галявова, обвиняемых в жестоком убийстве жителя города. На этом настояли обе стороны, участвующие в процессе. «Представитель обвинения ходатайствовал о закрытом рассмотрении дела, потому что там есть вопросы половой неприкосновенности. Теперь все заседания будут проходить в закрытом режиме», — рассказал URA.RU журналист газеты «Саткинский рабочий», присутствовавший на заседании до его закрытия. Трифанов сильно возмущался присутствием СМИ на заседании. Вообще вел себя вызывающе. Сложилось впечатление, что он не боится правосудия. Мужчина успокоился лишь тогда, когда суд пояснил ему, что съемка согласована. Но после ходатайства сторон журналистов попросили удалиться. Трифанова и Галявова задержали в августе 2022 года. Им предъявили обвинения по п.«ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем»). Однако после дело переквалифицировали на п. «в» ч. 2 ст. 162 («Рабой»), ч. 4 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). По версии следствия, еще в марте того же года они затащили в квартиру неизвестного мужчину, где стали пытать его, требуя ПИН-коды от банковских карт. По итогу мужчина перевел им около 450 тысяч рублей. После чего злоумышленники избили его до смерти, а тело закопали. После того как погибшего стали искать, Трифанов с другом испугались последствий и попытались избавиться от улик. Они откопали труп и лопатой отрубили ему голову. Вероятно, они думали, что после этого установить личность погибшего будет невозможно. После обнаружения трупа оперативники быстро вышли на подозреваемых. После задержания Галявов сознался в содеянном. Трифанов был исключен из партии, как только стало известно о преступлении. В ходе следствия бывшего лидера саткинского МГЕР также обвинили в сексе с несовершеннолетней.