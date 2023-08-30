30 августа 2023

В Перми появились киоски с замороженной пиццей из ресторанов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая пиццерия DUO на Куйбышева 44. Екатеринбург, пицца, пиццерия, пиццерия duo
В умном холодильнике представлена пицца разных вкусов и размеров Фото:

Пермские рестораторы Виталий Саитов и Юрий Грицюк, основатели ресторана More More и доставки замороженной пиццы «Тока Тока», запустили в Перми новый проект — умные холодильники. Они выглядят как вендинговые автоматы, в которых находится замороженная пицца. Первые киоски установили в ЖК «Гулливер» и ТЦ «Разгуляй».

«Мы установили в городе два киоска с пиццей шоковой заморозки высокого класса. Все пиццы производятся на нашей фабрике-кухне профессиональными поварами. Ее можно приготовить дома и получить результат, как в ресторане, но при этом она дешевле готовой на 30%. Сейчас ведем переговоры с несколькими торговыми центрами и крупными жилыми комплексами. До конца года планируем поставить еще 7 киосков в Перми и 20 в Москве», — рассказал Виталий Саитов корреспонденту агентства.

В киоске продают пиццу с разными вкусами. Чтобы забрать ее из холодильника достаточно оплатить по банковской карте в терминале, который прикреплен к киоску. Сервис по доставке замороженной пиццы «Тока Тока» работает в Перми с декабря 2022 года. До этого пиццу делали в специальном фургоне, пока ехали до клиента, и привозили уже готовой.

Ранее Виталий Саитов объявил об открытии нового ресторана «Особняк», который будет расположен в купеческом доме в центре Перми. Для запуска нового проекта набирают сотрудников.

В Перми установлено два таких киоска
В Перми установлено два таких киоска
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Пермские рестораторы Виталий Саитов и Юрий Грицюк, основатели ресторана More More и доставки замороженной пиццы «Тока Тока», запустили в Перми новый проект — умные холодильники. Они выглядят как вендинговые автоматы, в которых находится замороженная пицца. Первые киоски установили в ЖК «Гулливер» и ТЦ «Разгуляй». «Мы установили в городе два киоска с пиццей шоковой заморозки высокого класса. Все пиццы производятся на нашей фабрике-кухне профессиональными поварами. Ее можно приготовить дома и получить результат, как в ресторане, но при этом она дешевле готовой на 30%. Сейчас ведем переговоры с несколькими торговыми центрами и крупными жилыми комплексами. До конца года планируем поставить еще 7 киосков в Перми и 20 в Москве», — рассказал Виталий Саитов корреспонденту агентства. В киоске продают пиццу с разными вкусами. Чтобы забрать ее из холодильника достаточно оплатить по банковской карте в терминале, который прикреплен к киоску. Сервис по доставке замороженной пиццы «Тока Тока» работает в Перми с декабря 2022 года. До этого пиццу делали в специальном фургоне, пока ехали до клиента, и привозили уже готовой. Ранее Виталий Саитов объявил об открытии нового ресторана «Особняк», который будет расположен в купеческом доме в центре Перми. Для запуска нового проекта набирают сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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