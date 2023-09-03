К владельцу «Баден-Бадена» в Екатеринбурге подали новый иск

04 сентября 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Евгений Кононов получил новый иск от Госжилнадзора Фото: Размик Закарян © URA.RU Госжилнадзор подал иск к владельцу сети термальных курортов Baden Family Евгению Кононову о «консервации объекта незавершенного строительства». Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. Ранее Кононов открыл пляж на Шарташе, хотя надзорные ведомства всячески выступали против. «Арбитражный суд […], ознакомившись с заявлением Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области к ИП Кононову Евгению Викторовичу о возложении обязанности по консервации объекта незавершенного строительства определил заявление принять, возбудить производству по делу», — говорится в материалах. Заседание назначено на 29 сентября. Ранее URA.RU писало о том, что администрация Екатеринбурга подала иск о сносе конструкции пляжа, который компания «Баден-Баден» открыла на озере Шарташ. Мэрия руководствовалась заключением регионального департамента Госжилстройнадзора. Согласно заключению, постройки являются самовольными. Суд остановил стройку объектов на территории комплекса.

Госжилнадзор подал иск к владельцу сети термальных курортов Baden Family Евгению Кононову о «консервации объекта незавершенного строительства». Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. Ранее Кононов открыл пляж на Шарташе, хотя надзорные ведомства всячески выступали против. «Арбитражный суд […], ознакомившись с заявлением Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области к ИП Кононову Евгению Викторовичу о возложении обязанности по консервации объекта незавершенного строительства определил заявление принять, возбудить производству по делу», — говорится в материалах. Заседание назначено на 29 сентября. Ранее URA.RU писало о том, что администрация Екатеринбурга подала иск о сносе конструкции пляжа, который компания «Баден-Баден» открыла на озере Шарташ. Мэрия руководствовалась заключением регионального департамента Госжилстройнадзора. Согласно заключению, постройки являются самовольными. Суд остановил стройку объектов на территории комплекса.