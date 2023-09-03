03 сентября 2023

К владельцу «Баден-Бадена» в Екатеринбурге подали новый иск

© Служба новостей «URA.RU»
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Баден-Баден. Екатеринбург, баден-баден, баден
Евгений Кононов получил новый иск от Госжилнадзора Фото:

Госжилнадзор подал иск к владельцу сети термальных курортов Baden Family Евгению Кононову о «консервации объекта незавершенного строительства». Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. Ранее Кононов открыл пляж на Шарташе, хотя надзорные ведомства всячески выступали против.

«Арбитражный суд […], ознакомившись с заявлением Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области к ИП Кононову Евгению Викторовичу о возложении обязанности по консервации объекта незавершенного строительства определил заявление принять, возбудить производству по делу», — говорится в материалах. Заседание назначено на 29 сентября.

Ранее URA.RU писало о том, что администрация Екатеринбурга подала иск о сносе конструкции пляжа, который компания «Баден-Баден» открыла на озере Шарташ. Мэрия руководствовалась заключением регионального департамента Госжилстройнадзора. Согласно заключению, постройки являются самовольными. Суд остановил стройку объектов на территории комплекса.

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Госжилнадзор подал иск к владельцу сети термальных курортов Baden Family Евгению Кононову о «консервации объекта незавершенного строительства». Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. Ранее Кононов открыл пляж на Шарташе, хотя надзорные ведомства всячески выступали против. «Арбитражный суд […], ознакомившись с заявлением Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области к ИП Кононову Евгению Викторовичу о возложении обязанности по консервации объекта незавершенного строительства определил заявление принять, возбудить производству по делу», — говорится в материалах. Заседание назначено на 29 сентября. Ранее URA.RU писало о том, что администрация Екатеринбурга подала иск о сносе конструкции пляжа, который компания «Баден-Баден» открыла на озере Шарташ. Мэрия руководствовалась заключением регионального департамента Госжилстройнадзора. Согласно заключению, постройки являются самовольными. Суд остановил стройку объектов на территории комплекса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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