К владельцу «Баден-Бадена» в Екатеринбурге подали новый иск

Госжилнадзор подал иск к владельцу сети термальных курортов Baden Family Евгению Кононову о «консервации объекта незавершенного строительства». Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. Ранее Кононов открыл пляж на Шарташе, хотя надзорные ведомства всячески выступали против.
«Арбитражный суд […], ознакомившись с заявлением Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области к ИП Кононову Евгению Викторовичу о возложении обязанности по консервации объекта незавершенного строительства определил заявление принять, возбудить производству по делу», — говорится в материалах. Заседание назначено на 29 сентября.
Ранее URA.RU писало о том, что администрация Екатеринбурга подала иск о сносе конструкции пляжа, который компания «Баден-Баден» открыла на озере Шарташ. Мэрия руководствовалась заключением регионального департамента Госжилстройнадзора. Согласно заключению, постройки являются самовольными. Суд остановил стройку объектов на территории комплекса.
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