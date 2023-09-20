Бастрыкин дал поручение возобновить расследование смерти челябинского рабочего

Александр Бастрыкин держит ситуацию на контроле Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил челябинским следователям возобновить расследование смерти рабочего на одном из предприятий региона в 2020 году. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, поручение было дано после обращения супруги погибшего.

«К Бастрыкину обратилась жительница Челябинской области. Она выразила несогласие с результатами установления обстоятельств смерти ее супруга во время выполнения работ на промышленном предприятии в августе 2020 года. Как сообщает заявительница, несмотря на подтвержденные факты нарушения правил охраны труда, к уголовной ответственности никто не привлечен», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что после получения подобного обращения Бастрыкин поручил руководителю СКР по региону Петру Решетникову возобновить производство по уголовному делу. Также он будет должен доложить о перспективах по нему и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.