Новак поручил снизить цены на топливо на АЗС

В России собираются принять срочные меры по снижению цен на топливо на автозаправках. Такое поручение участникам рынка дал вице-премьер Александр Новак.
«Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента. Он также распорядился привести цены в мелком опте к уровню цен крупного опта с учетом транспортных расходов. Снижение должно произойти в ближайшее время», — передает
Ранее в правительстве страны предложили три способа удержать цены на топливо. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что стоимость бензина продолжает расти, несмотря на предпринятые кабмином шаги, передает «Национальная служба новостей».
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