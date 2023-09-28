28 сентября 2023

Новак поручил снизить цены на топливо на АЗС

© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ собираются отрегулировать цены на топливо Фото:

В России собираются принять срочные меры по снижению цен на топливо на автозаправках. Такое поручение участникам рынка дал вице-премьер Александр Новак.

«Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента. Он также распорядился привести цены в мелком опте к уровню цен крупного опта с учетом транспортных расходов. Снижение должно произойти в ближайшее время», — передает пресс-служба кабмина.

Ранее в правительстве страны предложили три способа удержать цены на топливо. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что стоимость бензина продолжает расти, несмотря на предпринятые кабмином шаги, передает «Национальная служба новостей».

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В России собираются принять срочные меры по снижению цен на топливо на автозаправках. Такое поручение участникам рынка дал вице-премьер Александр Новак. «Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента. Он также распорядился привести цены в мелком опте к уровню цен крупного опта с учетом транспортных расходов. Снижение должно произойти в ближайшее время», — передает пресс-служба кабмина. Ранее в правительстве страны предложили три способа удержать цены на топливо. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что стоимость бензина продолжает расти, несмотря на предпринятые кабмином шаги, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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