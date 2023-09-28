Новак поручил снизить цены на топливо на АЗС

29 сентября 2023 в 00:52 Размер текста - 17 +

В РФ собираются отрегулировать цены на топливо Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В России собираются принять срочные меры по снижению цен на топливо на автозаправках. Такое поручение участникам рынка дал вице-премьер Александр Новак. «Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента. Он также распорядился привести цены в мелком опте к уровню цен крупного опта с учетом транспортных расходов. Снижение должно произойти в ближайшее время», — передает пресс-служба кабмина. Ранее в правительстве страны предложили три способа удержать цены на топливо. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что стоимость бензина продолжает расти, несмотря на предпринятые кабмином шаги, передает «Национальная служба новостей».

В России собираются принять срочные меры по снижению цен на топливо на автозаправках. Такое поручение участникам рынка дал вице-премьер Александр Новак. «Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента. Он также распорядился привести цены в мелком опте к уровню цен крупного опта с учетом транспортных расходов. Снижение должно произойти в ближайшее время», — передает пресс-служба кабмина. Ранее в правительстве страны предложили три способа удержать цены на топливо. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что стоимость бензина продолжает расти, несмотря на предпринятые кабмином шаги, передает «Национальная служба новостей».