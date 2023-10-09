Пожилая челябинка отдала деньги мошенникам, пытаясь спасти внука из плена

Мошенники убедили женщину перевести им свыше 300 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Усть-Катаве (Челябинская область) пенсионерка отдала свыше 300 тысяч мошенникам за спасение внука, якобы, попавшего в украинский плен. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Пенсионерке на протяжение нескольких недель звонили неизвестные. Они сообщили, что за определенную плату смогут помочь ее внуку спастись из украинского плена. Пенсионерка поверила и, пытаясь спасти родственника, перевела им 335 тысяч рублей», — рассказал источник.

По данным URA.RU, женщина была осведомлена о подобных действиях мошенников. Но тревога за близкого человека пересилила реальное понимание дел.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что сегодня мошенники идут на любые уловки, чтобы выманить у людей деньги. Они изобретают все новые способы для своего обогащения. Жителям стоит проявить бдительность, проверять информацию и не доверять незнакомцам, которые звонят.

«Реализуемый в ГУ МВД области обзвон потерпевших с одной единственной целью — узнать уровень их осведомленности о данном виде преступлений, показал, что 92% потерпевших были ранее осведомлены из СМИ или из профилактических бесед, проводимых сотрудниками полиции, но тем не менее, стали жертвами психологического воздействия злоумышленников. Основной задачей проводимой профилактической работы является формирование у населения устойчивого навыка автоматического прекращения беседы с мошенником», — отметили в пресс-службе областного главка.