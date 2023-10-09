«Уральские авиалинии» не пускали пассажиров на борт в Калининграде из-за ручной клади. Видео

Прокуратура проверяет инцидент с «Уральскими авиалиниями» в Калининграде

10 октября 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

После инцидента идет проверка в самой авиакомпании и транспортной прокуратуре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уральская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента в аэропорту Храброво (Калининград). Там у пассажиров случился конфликт с «Уральскими авиалиниями», которые потребовали деньги за ручную кладь из-за несоответствия габаритам. Информация и видео появились telegram-канале прокурорского ведомства. «Уральской транспортной прокуратурой выявлена очередная публикация о конфликте авиакомпании „Уральские авиалинии“ с пассажирами, чья ручная кладь превышает установленные габариты. В настоящее время материалы изучаются транспортной прокуратурой, по результатам которых будет дана соответствующая оценка», — говорится в сообщении. На кадрах пассажир поясняет, что собирается вылететь из Калининграда в Москву. «Вот чемодан, ручная кладь, обычно всегда помещалась. Они меня просто заставляют оплатить багаж, первый раз такое», — говорит молодой человек. Также в ролике требует объяснений от представителя авиакомпании другая пассажирка. При этом видно, что оба чемодана поместились в калибратор — специальное устройство для измерения габаритов багажа. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там ответили, что информация из Калининграда проверяется, проводится внутреннее расследование. Ранее аналогичный скандал был в московском аэропорту Домодедово. Там пассажиры пожаловались на сотрудника «Уральских авиалиний», который «издевался» над ними, снимал с рейса за перевес и был груб. После массовых жалоб мужчину отстранили от работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента в аэропорту Храброво (Калининград). Там у пассажиров случился конфликт с «Уральскими авиалиниями», которые потребовали деньги за ручную кладь из-за несоответствия габаритам. Информация и видео появились telegram-канале прокурорского ведомства. «Уральской транспортной прокуратурой выявлена очередная публикация о конфликте авиакомпании „Уральские авиалинии“ с пассажирами, чья ручная кладь превышает установленные габариты. В настоящее время материалы изучаются транспортной прокуратурой, по результатам которых будет дана соответствующая оценка», — говорится в сообщении. На кадрах пассажир поясняет, что собирается вылететь из Калининграда в Москву. «Вот чемодан, ручная кладь, обычно всегда помещалась. Они меня просто заставляют оплатить багаж, первый раз такое», — говорит молодой человек. Также в ролике требует объяснений от представителя авиакомпании другая пассажирка. При этом видно, что оба чемодана поместились в калибратор — специальное устройство для измерения габаритов багажа. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там ответили, что информация из Калининграда проверяется, проводится внутреннее расследование. Ранее аналогичный скандал был в московском аэропорту Домодедово. Там пассажиры пожаловались на сотрудника «Уральских авиалиний», который «издевался» над ними, снимал с рейса за перевес и был груб. После массовых жалоб мужчину отстранили от работы.