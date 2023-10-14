Армия Израиля нанесла удар по боевикам «Хезболлы» в Ливане

Израиль ответил боевикам «Хезболлы» на обстрелы своей территории
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным объектам движения «Хезболла» в Ливане. Это стало ответом на минометные обстрелы израильской территории в течение всего дня,
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