Путин заявил, что ВС РФ продвинулись по всему фронту: главное к вечеру 15 октября

Путин: ВС РФ ведут активную оборону с улучшением положения на отдельных участках
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Вооруженные силы России нанесли удар по живой силе и технике у Работино Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ улучшили свое положение на всех направлениях. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 15 октября.

  • Российские войска улучшают свое положение на довольно большом пространстве, сказал Путин. Он добавил, что российская армия продвигается на купянском, запорожском и авдеевском направлениях, а в районе Авдеевки (ДНР) военнослужащие ведут активную оборону;
  • Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные сорвали пять попыток ротации (смены личного состава — прим. URA.RU) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. По итогу операции двое украинских солдат были пленены;
  • В Киеве признали, что ВСУ не достигнет целей наступления в направлении Азовского моря до конца года. У Украины недостаточно ресурсов;
  • Путин откровенно рассказал о разговоре с российскими военнослужащими в Кремле без видеокамер. Он поразился их храбрости и самоотверженности;
  • Вооруженные силы России нанесли удар по живой силе и технике у Работино, Киев потерял до 55 военных;
  • У ВСУ образовался дефицит средств ПВО. Об этом заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк;
  • На Украине прошла акция, в рамках которой люди потребовали от властей вернуть защитников Мариуполя из плена. В ней приняли участие около 100 человек.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ улучшили свое положение на всех направлениях. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 15 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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