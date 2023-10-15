Путин заявил, что ВС РФ продвинулись по всему фронту: главное к вечеру 15 октября

Вооруженные силы России нанесли удар по живой силе и технике у Работино
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ улучшили свое положение на всех направлениях. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 15 октября.
- Российские войска улучшают свое положение на довольно большом пространстве, сказал Путин. Он добавил, что российская армия продвигается на купянском, запорожском и авдеевском направлениях, а в районе Авдеевки (ДНР) военнослужащие ведут активную оборону;
- Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные сорвали пять попыток ротации (смены личного состава — прим. URA.RU) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. По итогу операции двое украинских солдат были пленены;
- В Киеве признали, что ВСУ не достигнет целей наступления в направлении Азовского моря до конца года. У Украины недостаточно ресурсов;
- Путин откровенно рассказал о разговоре с российскими военнослужащими в Кремле без видеокамер. Он поразился их храбрости и самоотверженности;
- Вооруженные силы России нанесли удар по живой силе и технике у Работино, Киев потерял до 55 военных;
- У ВСУ образовался дефицит средств ПВО. Об этом заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк;
- На Украине прошла акция, в рамках которой люди потребовали от властей вернуть защитников Мариуполя из плена. В ней приняли участие около 100 человек.
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