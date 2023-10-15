ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ и взяли пленных

15 октября 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

Российские солдаты сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные из группировки «Восток» сорвали пять попыток ротации (смены личного состава — прим. URA.RU) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. По итогу операции двое украинских солдат были пленены. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии сорваны пять попыток провести ротацию подразделений ВСУ», — подчеркнул Олег Чехов в разговоре с ТАСС. Двое украинских солдат сдались в плен. Он отметил, что силы ВСУ пытались обновить свой состав на опорных пунктах в районах Малиновки (Харьковская область), Приютного и Полтавки (Запорожская область). По словам начальника пресс-службы группировки, ВС РФ также уничтожили вражескую военную технику. Военные ВС РФ начали свое наступление на нескольких участках фронта. Российские силы активизировались в Харьковской области, в районе Авдеевки, Макеевки и на других направлениях. URA.RU рассказывало подробнее, где проходит наступление.

Российские военные из группировки «Восток» сорвали пять попыток ротации (смены личного состава — прим. URA.RU) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. По итогу операции двое украинских солдат были пленены. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии сорваны пять попыток провести ротацию подразделений ВСУ», — подчеркнул Олег Чехов в разговоре с ТАСС. Двое украинских солдат сдались в плен. Он отметил, что силы ВСУ пытались обновить свой состав на опорных пунктах в районах Малиновки (Харьковская область), Приютного и Полтавки (Запорожская область). По словам начальника пресс-службы группировки, ВС РФ также уничтожили вражескую военную технику. Военные ВС РФ начали свое наступление на нескольких участках фронта. Российские силы активизировались в Харьковской области, в районе Авдеевки, Макеевки и на других направлениях. URA.RU рассказывало подробнее, где проходит наступление.