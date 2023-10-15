ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ и взяли пленных

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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, разведчик, маскхалат, спецназ, stock
Российские солдаты сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные из группировки «Восток» сорвали пять попыток ротации (смены личного состава — прим. URA.RU) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. По итогу операции двое украинских солдат были пленены. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии сорваны пять попыток провести ротацию подразделений ВСУ», — подчеркнул Олег Чехов в разговоре с ТАСС. Двое украинских солдат сдались в плен. Он отметил, что силы ВСУ пытались обновить свой состав на опорных пунктах в районах Малиновки (Харьковская область), Приютного и Полтавки (Запорожская область). По словам начальника пресс-службы группировки, ВС РФ также уничтожили вражескую военную технику.

Военные ВС РФ начали свое наступление на нескольких участках фронта. Российские силы активизировались в Харьковской области, в районе Авдеевки, Макеевки и на других направлениях. URA.RU рассказывало подробнее, где проходит наступление.

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Российские военные из группировки «Восток» сорвали пять попыток ротации (смены личного состава — прим. URA.RU) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. По итогу операции двое украинских солдат были пленены. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии сорваны пять попыток провести ротацию подразделений ВСУ», — подчеркнул Олег Чехов в разговоре с ТАСС. Двое украинских солдат сдались в плен. Он отметил, что силы ВСУ пытались обновить свой состав на опорных пунктах в районах Малиновки (Харьковская область), Приютного и Полтавки (Запорожская область). По словам начальника пресс-службы группировки, ВС РФ также уничтожили вражескую военную технику. Военные ВС РФ начали свое наступление на нескольких участках фронта. Российские силы активизировались в Харьковской области, в районе Авдеевки, Макеевки и на других направлениях. URA.RU рассказывало подробнее, где проходит наступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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