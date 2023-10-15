ВСУ пытаются отбить Работино у России

Вооруженные силы России нанесли удар по украинским военным в селе Работино. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Ранее сообщалось о потере контроля ВСУ над поселком, однако украинские военные продолжают атаковать его территорию.
«Нанесено поражение живой силе и технике у Работино, Киев потерял до 55 военных», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что российские военнослужащие также отразили атаку Вооруженных сил Украины на запорожском направлении у Вербового.
Ранее газета Bangkok Post со ссылкой на агентство AFP написала, что украинские военные признали, что они не контролируют село Работино. Там добавили, что украинские военные не могут свободно перемещаться по населенному пункту, так как он находится под постоянным обстрелом со стороны ВС РФ. Сейчас село является «серой зоной», куда ВСУ не могут направить большое количество техники и военнослужащих.
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