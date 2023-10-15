Путин рассказал, что его тронуло при разговоре с бойцами ВС РФ без камер

Путина тронул ответ солдат РФ, которые не отступили перед ВСУ

15 октября 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поразился мужеству российских военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин откровенно рассказал, что его больше всего удивило при разговоре с российскими военнослужащими в Кремле без видеокамер. Он поразился их храбрости и самоотверженности. «Я встречался с ребятами, которые воевали на одном из участков спецоперации. Из шести человек двое погибли, трое получили ранения. <…> В конце разговора я выразил им слова благодарности, сказал: „Ребята, вам большое спасибо за ваше мужество, за героизм“. И первое, что они сказали: „У нас таких много!“», — рассказал Владимир Путин. Его слова передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Российский глава подчеркнул, что их слова тронули его в первую очередь тем, что были произнесены искренне, без рисовки. Президент РФ поразился героизму российских военных, когда в ходе этой же встречи он поблагодарил их за то, что они держались до последнего и не отступили перед врагом. В ответ на это российские бойцы, являющиеся по национальности бурятами, искренне подчеркнули: «Буряты не бегут». «Дорогого стоит: русский человек, но из Бурятии, говорит такие слова. Есть нечто, что объединяет наш народ в единое целое — это наверно самая главная гарантия всех наших побед», — подытожил российский глава. Владимир Путин встречался с российскими военными 29 сентября. Они впятером отразили атаку 12 штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Урожайным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин откровенно рассказал, что его больше всего удивило при разговоре с российскими военнослужащими в Кремле без видеокамер. Он поразился их храбрости и самоотверженности. «Я встречался с ребятами, которые воевали на одном из участков спецоперации. Из шести человек двое погибли, трое получили ранения. <…> В конце разговора я выразил им слова благодарности, сказал: „Ребята, вам большое спасибо за ваше мужество, за героизм“. И первое, что они сказали: „У нас таких много!“», — рассказал Владимир Путин. Его слова передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Российский глава подчеркнул, что их слова тронули его в первую очередь тем, что были произнесены искренне, без рисовки. Президент РФ поразился героизму российских военных, когда в ходе этой же встречи он поблагодарил их за то, что они держались до последнего и не отступили перед врагом. В ответ на это российские бойцы, являющиеся по национальности бурятами, искренне подчеркнули: «Буряты не бегут». «Дорогого стоит: русский человек, но из Бурятии, говорит такие слова. Есть нечто, что объединяет наш народ в единое целое — это наверно самая главная гарантия всех наших побед», — подытожил российский глава. Владимир Путин встречался с российскими военными 29 сентября. Они впятером отразили атаку 12 штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Урожайным.