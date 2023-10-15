Путин рассказал, что его тронуло при разговоре с бойцами ВС РФ без камер

Путина тронул ответ солдат РФ, которые не отступили перед ВСУ
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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир
Владимир Путин поразился мужеству российских военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин откровенно рассказал, что его больше всего удивило при разговоре с российскими военнослужащими в Кремле без видеокамер. Он поразился их храбрости и самоотверженности.

«Я встречался с ребятами, которые воевали на одном из участков спецоперации. Из шести человек двое погибли, трое получили ранения. <…> В конце разговора я выразил им слова благодарности, сказал: „Ребята, вам большое спасибо за ваше мужество, за героизм“. И первое, что они сказали: „У нас таких много!“», — рассказал Владимир Путин. Его слова передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Российский глава подчеркнул, что их слова тронули его в первую очередь тем, что были произнесены искренне, без рисовки.

Президент РФ поразился героизму российских военных, когда в ходе этой же встречи он поблагодарил их за то, что они держались до последнего и не отступили перед врагом. В ответ на это российские бойцы, являющиеся по национальности бурятами, искренне подчеркнули: «Буряты не бегут».

«Дорогого стоит: русский человек, но из Бурятии, говорит такие слова. Есть нечто, что объединяет наш народ в единое целое — это наверно самая главная гарантия всех наших побед», — подытожил российский глава.

Владимир Путин встречался с российскими военными 29 сентября. Они впятером отразили атаку 12 штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Урожайным.

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Президент РФ Владимир Путин откровенно рассказал, что его больше всего удивило при разговоре с российскими военнослужащими в Кремле без видеокамер. Он поразился их храбрости и самоотверженности. «Я встречался с ребятами, которые воевали на одном из участков спецоперации. Из шести человек двое погибли, трое получили ранения. <…> В конце разговора я выразил им слова благодарности, сказал: „Ребята, вам большое спасибо за ваше мужество, за героизм“. И первое, что они сказали: „У нас таких много!“», — рассказал Владимир Путин. Его слова передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Российский глава подчеркнул, что их слова тронули его в первую очередь тем, что были произнесены искренне, без рисовки. Президент РФ поразился героизму российских военных, когда в ходе этой же встречи он поблагодарил их за то, что они держались до последнего и не отступили перед врагом. В ответ на это российские бойцы, являющиеся по национальности бурятами, искренне подчеркнули: «Буряты не бегут». «Дорогого стоит: русский человек, но из Бурятии, говорит такие слова. Есть нечто, что объединяет наш народ в единое целое — это наверно самая главная гарантия всех наших побед», — подытожил российский глава. Владимир Путин встречался с российскими военными 29 сентября. Они впятером отразили атаку 12 штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Урожайным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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