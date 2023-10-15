В ВСУ подсказали России свое уязвимое место

Средства ПВО на Украине находятся в дефиците, признала Наталья Гуменюк
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
У вооруженных сил Украины образовался дефицит средств ПВО. Об этом заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
«Мы разворачиваем системы ПВО на разных направлениях, так как исходим из оценки обстановки и активно используем мобильно-огневые группы. Противодействовать дронам нецелесообразно средствами ПВО в условиях, когда их не хватает», — сказала она в эфире телеканала «Рада».
Ранее стало известно, что Китай ограничил поставку компонентов для дронов на Украину, что привело к их дефициту. Также госпитали в Запорожской области начали испытывать нехватку медикаментов.
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