Путин наградил свердловского министра

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин отмечает Смирнова не впервые Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в обосновании. Смирнов отмечен главой государства не впервые. В 2020-м его награждали благодарственным письмом президента — за участие в организации чемпионата мира по футболу-2018.

В статусе министра Смирнов работает с 2011 года. До этого он трудился в институте высокотемпературной электрохимии при Уральском отделении РАН и структуре областного кабмина.

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Президент РФ Владимир Путин наградил свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в обосновании. Смирнов отмечен главой государства не впервые. В 2020-м его награждали благодарственным письмом президента — за участие в организации чемпионата мира по футболу-2018. В статусе министра Смирнов работает с 2011 года. До этого он трудился в институте высокотемпературной электрохимии при Уральском отделении РАН и структуре областного кабмина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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