Владимир Путин отмечает Смирнова не впервые Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин наградил свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в обосновании. Смирнов отмечен главой государства не впервые. В 2020-м его награждали благодарственным письмом президента — за участие в организации чемпионата мира по футболу-2018.

В статусе министра Смирнов работает с 2011 года. До этого он трудился в институте высокотемпературной электрохимии при Уральском отделении РАН и структуре областного кабмина.