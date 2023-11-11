The Guardian: Залужный готовит украинцев к конфликту с РФ до 2025 года

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НАТО. Москва. stock, Валерий Залужный, stock
Валерий Залужный считает, что конфликт с РФ продлиться до 2025 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главком ВСУ Валерий Залужный готовит украинцев к тому, что конфликт с Россией продлится минимум до 2025 года. Об этом сообщила эксперт по Украине Ольга Ойкер изданию The Guardian.

«Залужный, по сути, сигнализирует народу Украины, ее союзникам и даже врагу, что ее вооруженные силы готовы к длительной войне, которая может продлиться до 2025 года», — передает издание слова Ойкер. Ситуацию на фронте она назвала «кровавым равновесием», которое будет уделять больше внимания политике внутри России и Украины.

Ранее глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак сравнил конфликт на Украине со 100-метровым забегом. По его словам, 70% Киев «уже пробежал», пишет Pravda.Ru.

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Главком ВСУ Валерий Залужный готовит украинцев к тому, что конфликт с Россией продлится минимум до 2025 года. Об этом сообщила эксперт по Украине Ольга Ойкер изданию The Guardian. «Залужный, по сути, сигнализирует народу Украины, ее союзникам и даже врагу, что ее вооруженные силы готовы к длительной войне, которая может продлиться до 2025 года», — передает издание слова Ойкер. Ситуацию на фронте она назвала «кровавым равновесием», которое будет уделять больше внимания политике внутри России и Украины. Ранее глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак сравнил конфликт на Украине со 100-метровым забегом. По его словам, 70% Киев «уже пробежал», пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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