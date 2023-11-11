The Guardian: Залужный готовит украинцев к конфликту с РФ до 2025 года

11 ноября 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный считает, что конфликт с РФ продлиться до 2025 года Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главком ВСУ Валерий Залужный готовит украинцев к тому, что конфликт с Россией продлится минимум до 2025 года. Об этом сообщила эксперт по Украине Ольга Ойкер изданию The Guardian. «Залужный, по сути, сигнализирует народу Украины, ее союзникам и даже врагу, что ее вооруженные силы готовы к длительной войне, которая может продлиться до 2025 года», — передает издание слова Ойкер. Ситуацию на фронте она назвала «кровавым равновесием», которое будет уделять больше внимания политике внутри России и Украины. Ранее глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак сравнил конфликт на Украине со 100-метровым забегом. По его словам, 70% Киев «уже пробежал» , пишет Pravda.Ru.

Главком ВСУ Валерий Залужный готовит украинцев к тому, что конфликт с Россией продлится минимум до 2025 года. Об этом сообщила эксперт по Украине Ольга Ойкер изданию The Guardian. «Залужный, по сути, сигнализирует народу Украины, ее союзникам и даже врагу, что ее вооруженные силы готовы к длительной войне, которая может продлиться до 2025 года», — передает издание слова Ойкер. Ситуацию на фронте она назвала «кровавым равновесием», которое будет уделять больше внимания политике внутри России и Украины. Ранее глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак сравнил конфликт на Украине со 100-метровым забегом. По его словам, 70% Киев «уже пробежал», пишет Pravda.Ru.