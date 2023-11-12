Челябинских водителей зимой начнут останавливать из-за летней резины

Иван Путков анонсировал масштабные мероприятия с 1 декабря на автодорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции с 1 декабря начнут останавливать автомобили на летней резине или с шинами ненадлежащего качества. Об этом 13 ноября сообщил начальник управления ГИБДД региона Иван Путков.

«С 1 сентября введены новые положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. С 1 декабря с коллегами из других ведомств начнем мероприятия на сети региональных и федеральных автодорог. Будем останавливать транспортные средства и не пускать дальше, если имеются гололедные явления и отсутствуют зимние ошипованные шины», — заявил Путков во время круглого стола, организованного изданием «Комсомольская правда», по теме безопасности на автодорогах зимой.

Как отметил начальник управления, с 1 декабря за такое нарушение наступает административная ответственность. Резина, подобранная не по сезону, может привести к тяжким последствиям. Путков уточнил, что шины необходимо менять при понижении среднесуточной температуры ниже семи градусов. В регионе в зимний период с 2022 по 2023 год смертность в ДТП выросла на 30%, добавил начальник ведомства.

«Наблюдаем огромный прирост погибших граждан в результате ДТП в зимний период. Рост составил 30%. Для сравнения: зимой 2021—2022 года погибло 62 человека, в зимний период 2022—2023 год погибло уже 82», — сообщил Путков.