После смерти челябинского срочника в Елани завели уголовное дело

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Тело солдата-срочника нашли 4 ноября (фото из архива) Фото:

После смерти челябинского срочника Артема Булатова в военной части в Елани завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Тело срочника нашли 4 ноября. Родным солдата сообщили, что он совершил суицид. «Сотрудники военно-следственного отдела СКР по Еланскому гарнизону завели уголовное дело по факту гибели [Артема Булатова]», — уточнила Мерзлякова. В часть из Челябинской области отправятся родственники Артема и представитель Союза солдатских матерей.

Близкие парня отказываются верить в версию с суицидом. Дядя солдата опубликовал в соцсетях видео, в котором призвал общественность придать огласку истории.

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После смерти челябинского срочника Артема Булатова в военной части в Елани завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Тело срочника нашли 4 ноября. Родным солдата сообщили, что он совершил суицид. «Сотрудники военно-следственного отдела СКР по Еланскому гарнизону завели уголовное дело по факту гибели [Артема Булатова]», — уточнила Мерзлякова. В часть из Челябинской области отправятся родственники Артема и представитель Союза солдатских матерей. Близкие парня отказываются верить в версию с суицидом. Дядя солдата опубликовал в соцсетях видео, в котором призвал общественность придать огласку истории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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