После смерти челябинского срочника в Елани завели уголовное дело

13 ноября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Тело солдата-срочника нашли 4 ноября (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU После смерти челябинского срочника Артема Булатова в военной части в Елани завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Тело срочника нашли 4 ноября. Родным солдата сообщили, что он совершил суицид. «Сотрудники военно-следственного отдела СКР по Еланскому гарнизону завели уголовное дело по факту гибели [Артема Булатова]», — уточнила Мерзлякова. В часть из Челябинской области отправятся родственники Артема и представитель Союза солдатских матерей. Близкие парня отказываются верить в версию с суицидом. Дядя солдата опубликовал в соцсетях видео, в котором призвал общественность придать огласку истории.

После смерти челябинского срочника Артема Булатова в военной части в Елани завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Тело срочника нашли 4 ноября. Родным солдата сообщили, что он совершил суицид. «Сотрудники военно-следственного отдела СКР по Еланскому гарнизону завели уголовное дело по факту гибели [Артема Булатова]», — уточнила Мерзлякова. В часть из Челябинской области отправятся родственники Артема и представитель Союза солдатских матерей. Близкие парня отказываются верить в версию с суицидом. Дядя солдата опубликовал в соцсетях видео, в котором призвал общественность придать огласку истории.