После смерти челябинского срочника в Елани завели уголовное дело

После смерти челябинского срочника Артема Булатова в военной части в Елани завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Тело срочника нашли 4 ноября. Родным солдата сообщили, что он совершил суицид. «Сотрудники военно-следственного отдела СКР по Еланскому гарнизону завели уголовное дело по факту гибели [Артема Булатова]», — уточнила Мерзлякова. В часть из Челябинской области отправятся родственники Артема и представитель Союза солдатских матерей.
Близкие парня отказываются верить в версию с суицидом. Дядя солдата опубликовал в соцсетях видео, в котором призвал общественность придать огласку истории.
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