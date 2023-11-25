Глава Екатеринбурга поздравил горожанок с Днем матери

26 ноября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов поблагодарил всех матерей за неустанный труд и безграничное терпение Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил горожанок с Днем матери, который празднуется 26 ноября, выразив благодарность мамам за их неустанный труд и терпение. Поздравление мэр опубликовал в своем telegram-канале. «Сердечно поздравляю всех с Днем матери! <…> Примите слова признательности, любви и уважения за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость!», — написал Алексей Орлов. Он отметил, что праздник — прекрасная возможность выразить свою благодарность матерям. Мэр пожелал мамам, чтобы печали обходили их стороной, а дети всегда радовали своими достижениями. К сообщению с текстом поздравления Орлов прикрепил фотографию со своей мамой Галиной. Фото: telegram-канал «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов» (https://t.me/glavaekbofficial/1141)

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил горожанок с Днем матери, который празднуется 26 ноября, выразив благодарность мамам за их неустанный труд и терпение. Поздравление мэр опубликовал в своем telegram-канале. «Сердечно поздравляю всех с Днем матери! <…> Примите слова признательности, любви и уважения за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость!», — написал Алексей Орлов. Он отметил, что праздник — прекрасная возможность выразить свою благодарность матерям. Мэр пожелал мамам, чтобы печали обходили их стороной, а дети всегда радовали своими достижениями. К сообщению с текстом поздравления Орлов прикрепил фотографию со своей мамой Галиной.