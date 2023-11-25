25 ноября 2023

Глава Екатеринбурга поздравил горожанок с Днем матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия Е1. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов поблагодарил всех матерей за неустанный труд и безграничное терпение Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил горожанок с Днем матери, который празднуется 26 ноября, выразив благодарность мамам за их неустанный труд и терпение. Поздравление мэр опубликовал в своем telegram-канале.

«Сердечно поздравляю всех с Днем матери! <…> Примите слова признательности, любви и уважения за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость!», — написал Алексей Орлов. Он отметил, что праздник — прекрасная возможность выразить свою благодарность матерям.

Мэр пожелал мамам, чтобы печали обходили их стороной, а дети всегда радовали своими достижениями. К сообщению с текстом поздравления Орлов прикрепил фотографию со своей мамой Галиной.

Фото:

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил горожанок с Днем матери, который празднуется 26 ноября, выразив благодарность мамам за их неустанный труд и терпение. Поздравление мэр опубликовал в своем telegram-канале. «Сердечно поздравляю всех с Днем матери! <…> Примите слова признательности, любви и уважения за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость!», — написал Алексей Орлов. Он отметил, что праздник — прекрасная возможность выразить свою благодарность матерям. Мэр пожелал мамам, чтобы печали обходили их стороной, а дети всегда радовали своими достижениями. К сообщению с текстом поздравления Орлов прикрепил фотографию со своей мамой Галиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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