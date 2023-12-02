Лазарев удалил клип после обвинений в пропаганде ЛГБТ*

02 декабря 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

На сервисе YouTube пропал клип Сергея Лазарева Фото: Владимир Андреев © URA.RU На YouTube-канале певца Сергея Лазарева удалили клип на композицию «Так красиво», за показ которого 1 декабря был оштрафован музыкальный телеканал. Суд обнаружил в нем пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). В настоящее время клип музыканта скрыт из общего доступа владельцами канала. За время своего существования клип собрал порядка шести миллионов просмотров. Также информация о песне была удалена со всех площадок артиста. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал «Айва ТВ» на полмиллиона рублей за показ клипа Лазарева, в котором была найдена пропаганда ЛГБТ. В Роскомнадзоре сообщили, что отношения между девушками в клипе потенциально воспринимаются как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией

На YouTube-канале певца Сергея Лазарева удалили клип на композицию «Так красиво», за показ которого 1 декабря был оштрафован музыкальный телеканал. Суд обнаружил в нем пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). В настоящее время клип музыканта скрыт из общего доступа владельцами канала. За время своего существования клип собрал порядка шести миллионов просмотров. Также информация о песне была удалена со всех площадок артиста. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал «Айва ТВ» на полмиллиона рублей за показ клипа Лазарева, в котором была найдена пропаганда ЛГБТ. В Роскомнадзоре сообщили, что отношения между девушками в клипе потенциально воспринимаются как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией