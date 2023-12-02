Лазарев удалил клип после обвинений в пропаганде ЛГБТ*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Лазарев на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, лазарев сергей
На сервисе YouTube пропал клип Сергея Лазарева Фото:

На YouTube-канале певца Сергея Лазарева удалили клип на композицию «Так красиво», за показ которого 1 декабря был оштрафован музыкальный телеканал. Суд обнаружил в нем пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны).

В настоящее время клип музыканта скрыт из общего доступа владельцами канала. За время своего существования клип собрал порядка шести миллионов просмотров. Также информация о песне была удалена со всех площадок артиста.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал «Айва ТВ» на полмиллиона рублей за показ клипа Лазарева, в котором была найдена пропаганда ЛГБТ. В Роскомнадзоре сообщили, что отношения между девушками в клипе потенциально воспринимаются как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения.

*ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На YouTube-канале певца Сергея Лазарева удалили клип на композицию «Так красиво», за показ которого 1 декабря был оштрафован музыкальный телеканал. Суд обнаружил в нем пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). В настоящее время клип музыканта скрыт из общего доступа владельцами канала. За время своего существования клип собрал порядка шести миллионов просмотров. Также информация о песне была удалена со всех площадок артиста. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал «Айва ТВ» на полмиллиона рублей за показ клипа Лазарева, в котором была найдена пропаганда ЛГБТ. В Роскомнадзоре сообщили, что отношения между девушками в клипе потенциально воспринимаются как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...