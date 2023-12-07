07 декабря 2023

На границе Гайаны и Венесуэлы упал военный вертолет, есть погибшие

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Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , вертолет, ми-8, луна
Вертолет упал на границе Гайаны и Венесуэлы Фото:

По меньшей мере пять военных стали жертвами падения военного вертолета Сил обороны Гайаны. Об этом сообщил президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али. Крушение вертолета произошло на границе Венесуэлы и Гайаны.

«Мое сердце болит и тонет в печали из-за гибели некоторых наших военных. Масштаб этой потери неизмерим для меня, семей, страны и Сил обороны», — написал Али на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) и перечислил имена погибших.

Венесуэла проводит военную операцию, чтобы присоединить спорный регион Эссекибо. Конфликт между Венесуэлой и Гайаной возник после того, как несколько нефтяных компаний начали разработку месторождений в морских районах, которые не были разделены между ними. Официальная информация о боестолкновениях отсутствует.

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По меньшей мере пять военных стали жертвами падения военного вертолета Сил обороны Гайаны. Об этом сообщил президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али. Крушение вертолета произошло на границе Венесуэлы и Гайаны. «Мое сердце болит и тонет в печали из-за гибели некоторых наших военных. Масштаб этой потери неизмерим для меня, семей, страны и Сил обороны», — написал Али на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) и перечислил имена погибших. Венесуэла проводит военную операцию, чтобы присоединить спорный регион Эссекибо. Конфликт между Венесуэлой и Гайаной возник после того, как несколько нефтяных компаний начали разработку месторождений в морских районах, которые не были разделены между ними. Официальная информация о боестолкновениях отсутствует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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