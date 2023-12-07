На границе Гайаны и Венесуэлы упал военный вертолет, есть погибшие

08 декабря 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

Вертолет упал на границе Гайаны и Венесуэлы Фото: Таисия Воронцова © URA.RU По меньшей мере пять военных стали жертвами падения военного вертолета Сил обороны Гайаны. Об этом сообщил президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али. Крушение вертолета произошло на границе Венесуэлы и Гайаны. «Мое сердце болит и тонет в печали из-за гибели некоторых наших военных. Масштаб этой потери неизмерим для меня, семей, страны и Сил обороны», — написал Али на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) и перечислил имена погибших. Венесуэла проводит военную операцию, чтобы присоединить спорный регион Эссекибо. Конфликт между Венесуэлой и Гайаной возник после того, как несколько нефтяных компаний начали разработку месторождений в морских районах, которые не были разделены между ними. Официальная информация о боестолкновениях отсутствует.

По меньшей мере пять военных стали жертвами падения военного вертолета Сил обороны Гайаны. Об этом сообщил президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али. Крушение вертолета произошло на границе Венесуэлы и Гайаны. «Мое сердце болит и тонет в печали из-за гибели некоторых наших военных. Масштаб этой потери неизмерим для меня, семей, страны и Сил обороны», — написал Али на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) и перечислил имена погибших. Венесуэла проводит военную операцию, чтобы присоединить спорный регион Эссекибо. Конфликт между Венесуэлой и Гайаной возник после того, как несколько нефтяных компаний начали разработку месторождений в морских районах, которые не были разделены между ними. Официальная информация о боестолкновениях отсутствует.