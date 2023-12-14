В новогодние дни из Челябинска и Нижневартовска запустят дополнительные поезда

14 декабря 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Дополнительные поезда введут по трем направлениям с 27 декабря по 9 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В новогодние праздники Южно-уральские железные дороги (ЮУЖД) запустят дополнительные поезда из Челябинска в Нижневартовск, Москву и Санкт-Петербург. Первое отправление запланировано на 29 декабря, сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУЖД. «В период новогодних праздников на ЮУЖД будет назначено шесть дополнительных поездов. Первое отправление назначено на 29 декабря», — сообщили в ЮУЖД. Дополнительные поезда введут по трем маршрутам: Поезд № 546/545 «Челябинск — Нижневартовск» будет отправляться из Челябинска 29 декабря, из Нижневартовска — 30 декабря

Поезд № 283/284 «Челябинск — Москва» будет отправляться из Челябинска 26 и 27 декабря, а также 1, 6 и 7 января

Тот же поезд обратно из Москвы — 28 и 29 декабря, 3, 8 и 9 января

Поезд № 245/246 «Челябинск — Санкт-Петербург» будет отправляться из Челябинска 2 января, обратно из Санкт-Петербурга — 4 января.

В новогодние праздники Южно-уральские железные дороги (ЮУЖД) запустят дополнительные поезда из Челябинска в Нижневартовск, Москву и Санкт-Петербург. Первое отправление запланировано на 29 декабря, сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУЖД. «В период новогодних праздников на ЮУЖД будет назначено шесть дополнительных поездов. Первое отправление назначено на 29 декабря», — сообщили в ЮУЖД. Дополнительные поезда введут по трем маршрутам: