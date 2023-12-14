В новогодние дни из Челябинска и Нижневартовска запустят дополнительные поезда

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Дезинфекция и проверка масочного режима на железнодорожном вокзале. Челябинск, пассажир, пассажирский поезд, ржд, туризм, железная дорога, путешествие, вагон, поезд, перевозка пассажиров
Дополнительные поезда введут по трем направлениям с 27 декабря по 9 января Фото:

В новогодние праздники Южно-уральские железные дороги (ЮУЖД) запустят дополнительные поезда из Челябинска в Нижневартовск, Москву и Санкт-Петербург. Первое отправление запланировано на 29 декабря, сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУЖД.

«В период новогодних праздников на ЮУЖД будет назначено шесть дополнительных поездов. Первое отправление назначено на 29 декабря», — сообщили в ЮУЖД.

Дополнительные поезда введут по трем маршрутам:

  • Поезд № 546/545 «Челябинск — Нижневартовск» будет отправляться из Челябинска 29 декабря, из Нижневартовска — 30 декабря
  • Поезд № 283/284 «Челябинск — Москва» будет отправляться из Челябинска 26 и 27 декабря, а также 1, 6 и 7 января
  • Тот же поезд обратно из Москвы — 28 и 29 декабря, 3, 8 и 9 января
  • Поезд № 245/246 «Челябинск — Санкт-Петербург» будет отправляться из Челябинска 2 января, обратно из Санкт-Петербурга — 4 января.

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В новогодние праздники Южно-уральские железные дороги (ЮУЖД) запустят дополнительные поезда из Челябинска в Нижневартовск, Москву и Санкт-Петербург. Первое отправление запланировано на 29 декабря, сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУЖД. «В период новогодних праздников на ЮУЖД будет назначено шесть дополнительных поездов. Первое отправление назначено на 29 декабря», — сообщили в ЮУЖД. Дополнительные поезда введут по трем маршрутам:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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