Песни «Голубая луна», которую написал и исполнил певец Борис Моисеев, больше нет на популярных музыкальных стримингах в РФ. В этом убедился корреспондент URA.RU.
«Голубая луна» не доступна на «Яндекс Музыке» и «МТС Музыки». При этом композицию еще можно послушать в VK.
В «Яндекс Музыке» сообщили, что компания перестала обладать правами на размещение композиции еще в 2020 году. Дело в том, что правообладатель не загрузил напрямую песню на платформу, передает РБК. При этом другие композиции Моисеева доступны на сервисе.
Ранее Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Первым под штраф попал клип «Так красиво» певца Сергея Лазарева. Официальный ответ Роскомнадзора звучал так: «Отношения между девушками в клипе потенциально воспринимаются как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.