Песня Моисеева «Голубая луна» пропала с музыкальных платформ. Фото

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Композиция «Голубая луна» Бориса Моисеева не доступна на «Яндекс Музыке» Фото:

Песни «Голубая луна», которую написал и исполнил певец Борис Моисеев, больше нет на популярных музыкальных стримингах в РФ. В этом убедился корреспондент URA.RU.

«Голубая луна» не доступна на «Яндекс Музыке» и «МТС Музыки». При этом композицию еще можно послушать в VK.

В «Яндекс Музыке» сообщили, что компания перестала обладать правами на размещение композиции еще в 2020 году. Дело в том, что правообладатель не загрузил напрямую песню на платформу, передает РБК. При этом другие композиции Моисеева доступны на сервисе.

Ранее Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Первым под штраф попал клип «Так красиво» певца Сергея Лазарева. Официальный ответ Роскомнадзора звучал так: «Отношения между девушками в клипе потенциально воспринимаются как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения».

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Песни «Голубая луна», которую написал и исполнил певец Борис Моисеев, больше нет на популярных музыкальных стримингах в РФ. В этом убедился корреспондент URA.RU. «Голубая луна» не доступна на «Яндекс Музыке» и «МТС Музыки». При этом композицию еще можно послушать в VK. В «Яндекс Музыке» сообщили, что компания перестала обладать правами на размещение композиции еще в 2020 году. Дело в том, что правообладатель не загрузил напрямую песню на платформу, передает РБК. При этом другие композиции Моисеева доступны на сервисе. Ранее Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Первым под штраф попал клип «Так красиво» певца Сергея Лазарева. Официальный ответ Роскомнадзора звучал так: «Отношения между девушками в клипе потенциально воспринимаются как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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