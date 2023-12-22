Песня Моисеева «Голубая луна» пропала с музыкальных платформ. Фото

22 декабря 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Композиция «Голубая луна» Бориса Моисеева не доступна на «Яндекс Музыке» Фото: Виктора Толочко\ИТАР-ТАСС\ТАСС Песни «Голубая луна», которую написал и исполнил певец Борис Моисеев, больше нет на популярных музыкальных стримингах в РФ. В этом убедился корреспондент URA.RU. «Голубая луна» не доступна на «Яндекс Музыке» и «МТС Музыки». При этом композицию еще можно послушать в VK. В «Яндекс Музыке» сообщили, что компания перестала обладать правами на размещение композиции еще в 2020 году. Дело в том, что правообладатель не загрузил напрямую песню на платформу, передает РБК. При этом другие композиции Моисеева доступны на сервисе. Ранее Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Первым под штраф попал клип «Так красиво» певца Сергея Лазарева. Официальный ответ Роскомнадзора звучал так: «Отношения между девушками в клипе потенциально воспринимаются как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения». Фото: скрин сайта «Яндекс Музыка»

Песни «Голубая луна», которую написал и исполнил певец Борис Моисеев, больше нет на популярных музыкальных стримингах в РФ. В этом убедился корреспондент URA.RU. «Голубая луна» не доступна на «Яндекс Музыке» и «МТС Музыки». При этом композицию еще можно послушать в VK. В «Яндекс Музыке» сообщили, что компания перестала обладать правами на размещение композиции еще в 2020 году. Дело в том, что правообладатель не загрузил напрямую песню на платформу, передает РБК. При этом другие композиции Моисеева доступны на сервисе. Ранее Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Первым под штраф попал клип «Так красиво» певца Сергея Лазарева. Официальный ответ Роскомнадзора звучал так: «Отношения между девушками в клипе потенциально воспринимаются как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения».