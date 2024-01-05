05 января 2024
04 января 2024

В Перми скончался известный журналист

В Перми скончался журналист Юрий Токранов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Юрию Токранову было 62 года Фото:

В Перми умер журналист Юрий Токранов. Об этом сообщила газета «Звезда».

«На 62-м году жизни умер наш коллега, журналист газеты «Звезда», писатель детских книг, поэт Юрий Алексеевич Токранов. Он родился в Перми. После школы поступил на геологический факультет ПГУ, где и проявил впервые талант к журналистике, став автором студгазеты «Недра», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Юрий Токранов за профессиональные успехи был награжден Грамотой Союза Журналистов России. Он писал для интернет-порталов: «УралПолит.ru», PRM.ru, URA.ru, «Звезда», «Краснокамская звезда». Его статьи печатали в газетах: «Молодая гвардия», «Московский комсомолец» и «Аргументы и факты». Также он известен как автор детских стихотворений. Последним сборником, который он опубликовал, стала книга «БеБеБе».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми умер журналист Юрий Токранов. Об этом сообщила газета «Звезда». «На 62-м году жизни умер наш коллега, журналист газеты «Звезда», писатель детских книг, поэт Юрий Алексеевич Токранов. Он родился в Перми. После школы поступил на геологический факультет ПГУ, где и проявил впервые талант к журналистике, став автором студгазеты «Недра», — сказано в сообщении. Уточняется, что Юрий Токранов за профессиональные успехи был награжден Грамотой Союза Журналистов России. Он писал для интернет-порталов: «УралПолит.ru», PRM.ru, URA.ru, «Звезда», «Краснокамская звезда». Его статьи печатали в газетах: «Молодая гвардия», «Московский комсомолец» и «Аргументы и факты». Также он известен как автор детских стихотворений. Последним сборником, который он опубликовал, стала книга «БеБеБе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...