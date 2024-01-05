В Перми скончался известный журналист

В Перми скончался журналист Юрий Токранов

05 января 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Юрию Токранову было 62 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми умер журналист Юрий Токранов. Об этом сообщила газета «Звезда». «На 62-м году жизни умер наш коллега, журналист газеты «Звезда», писатель детских книг, поэт Юрий Алексеевич Токранов. Он родился в Перми. После школы поступил на геологический факультет ПГУ, где и проявил впервые талант к журналистике, став автором студгазеты «Недра», — сказано в сообщении. Уточняется, что Юрий Токранов за профессиональные успехи был награжден Грамотой Союза Журналистов России. Он писал для интернет-порталов: «УралПолит.ru», PRM.ru, URA.ru, «Звезда», «Краснокамская звезда». Его статьи печатали в газетах: «Молодая гвардия», «Московский комсомолец» и «Аргументы и факты». Также он известен как автор детских стихотворений. Последним сборником, который он опубликовал, стала книга «БеБеБе».

В Перми умер журналист Юрий Токранов. Об этом сообщила газета «Звезда». «На 62-м году жизни умер наш коллега, журналист газеты «Звезда», писатель детских книг, поэт Юрий Алексеевич Токранов. Он родился в Перми. После школы поступил на геологический факультет ПГУ, где и проявил впервые талант к журналистике, став автором студгазеты «Недра», — сказано в сообщении. Уточняется, что Юрий Токранов за профессиональные успехи был награжден Грамотой Союза Журналистов России. Он писал для интернет-порталов: «УралПолит.ru», PRM.ru, URA.ru, «Звезда», «Краснокамская звезда». Его статьи печатали в газетах: «Молодая гвардия», «Московский комсомолец» и «Аргументы и факты». Также он известен как автор детских стихотворений. Последним сборником, который он опубликовал, стала книга «БеБеБе».