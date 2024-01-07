07 января 2024

Диетолог объяснила, чем может быть опасен плавленый сыр

Диетолог Разаренова: плавленый сыр вызывает диабет и аллергию
© Служба новостей «URA.RU»
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Плавленый сыр — продукт низкого ценового сегмента Фото:

Избыточное употребление плавленого сыра может привести к ожирению и диабету. Некоторые добавки также вызывают аллергические реакции. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.

«Избыточное количество плавленого сыра в рационе может привести к повышенному содержанию холестерина в крови, ожирению, увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Добавки в плавленом сыре могут также вызывать аллергические реакции у некоторых людей», — сказала Разаренова в интервью радио Sputnik. Диетолог уточнила, к таким последствиям может привести чрезмерное употребление плавленого сыра.

Плавленый сыр — продукт низкого ценового сегмента. Вкусным его делают различные добавки, которые не всегда полезны. Это эмульгаторы, ароматизаторы, усилители вкуса и консерванты. Часто при изготовлении плавленого сыра используются трансжиры. Диетолог рекомендует употреблять не больше одной-двух ложек плавленого сыра в день.

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, какие продукты помогут предотвратить остеопороз. По его словам, для предотвращения и борьбы с остеопорозом необходимо регулярно употреблять продукты, содержащие кальций и витамин D. Прежде всего, нужно употреблять пищу, в которой есть кальций: молоко, молочная продукция, особенно сыры.

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Избыточное употребление плавленого сыра может привести к ожирению и диабету. Некоторые добавки также вызывают аллергические реакции. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова. «Избыточное количество плавленого сыра в рационе может привести к повышенному содержанию холестерина в крови, ожирению, увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Добавки в плавленом сыре могут также вызывать аллергические реакции у некоторых людей», — сказала Разаренова в интервью радио Sputnik. Диетолог уточнила, к таким последствиям может привести чрезмерное употребление плавленого сыра. Плавленый сыр — продукт низкого ценового сегмента. Вкусным его делают различные добавки, которые не всегда полезны. Это эмульгаторы, ароматизаторы, усилители вкуса и консерванты. Часто при изготовлении плавленого сыра используются трансжиры. Диетолог рекомендует употреблять не больше одной-двух ложек плавленого сыра в день. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, какие продукты помогут предотвратить остеопороз. По его словам, для предотвращения и борьбы с остеопорозом необходимо регулярно употреблять продукты, содержащие кальций и витамин D. Прежде всего, нужно употреблять пищу, в которой есть кальций: молоко, молочная продукция, особенно сыры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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