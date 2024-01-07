Диетолог объяснила, чем может быть опасен плавленый сыр

Диетолог Разаренова: плавленый сыр вызывает диабет и аллергию

08 января 2024 в 05:24 Размер текста - 17 +

Плавленый сыр — продукт низкого ценового сегмента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Избыточное употребление плавленого сыра может привести к ожирению и диабету. Некоторые добавки также вызывают аллергические реакции. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова. «Избыточное количество плавленого сыра в рационе может привести к повышенному содержанию холестерина в крови, ожирению, увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Добавки в плавленом сыре могут также вызывать аллергические реакции у некоторых людей», — сказала Разаренова в интервью радио Sputnik . Диетолог уточнила, к таким последствиям может привести чрезмерное употребление плавленого сыра. Плавленый сыр — продукт низкого ценового сегмента. Вкусным его делают различные добавки, которые не всегда полезны. Это эмульгаторы, ароматизаторы, усилители вкуса и консерванты. Часто при изготовлении плавленого сыра используются трансжиры. Диетолог рекомендует употреблять не больше одной-двух ложек плавленого сыра в день. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, какие продукты помогут предотвратить остеопороз. По его словам, для предотвращения и борьбы с остеопорозом необходимо регулярно употреблять продукты, содержащие кальций и витамин D. Прежде всего, нужно употреблять пищу, в которой есть кальций: молоко, молочная продукция, особенно сыры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Избыточное употребление плавленого сыра может привести к ожирению и диабету. Некоторые добавки также вызывают аллергические реакции. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова. «Избыточное количество плавленого сыра в рационе может привести к повышенному содержанию холестерина в крови, ожирению, увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Добавки в плавленом сыре могут также вызывать аллергические реакции у некоторых людей», — сказала Разаренова в интервью радио Sputnik. Диетолог уточнила, к таким последствиям может привести чрезмерное употребление плавленого сыра. Плавленый сыр — продукт низкого ценового сегмента. Вкусным его делают различные добавки, которые не всегда полезны. Это эмульгаторы, ароматизаторы, усилители вкуса и консерванты. Часто при изготовлении плавленого сыра используются трансжиры. Диетолог рекомендует употреблять не больше одной-двух ложек плавленого сыра в день. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, какие продукты помогут предотвратить остеопороз. По его словам, для предотвращения и борьбы с остеопорозом необходимо регулярно употреблять продукты, содержащие кальций и витамин D. Прежде всего, нужно употреблять пищу, в которой есть кальций: молоко, молочная продукция, особенно сыры.