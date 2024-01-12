Главу ГУР Украины Буданова удивила российская экономика

Российская экономика смогла выстоять в условиях санкционного давления. Об этом заявил глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов, отметив, что он удивлен.
«Меня удивил один российский парадокс. Все считали, что у Москвы хрупкая экономика. Оказывается, все наоборот. Экономика, конечно, уменьшилась, но страна вовсе не умирает от голода», — заявил Кирилл Буданов в интервью французской газете
Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявлял, что рыночная экономика РФ спасла страну. По его словам, сейчас государство, в условиях санкционного давления, сохраняет возможности для бизнеса.
На данный момент в США обсуждается передача конфискованных активов РФ Украине. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это является провокацией. По его словам, пользование российскими активами, является незаконным, передает RT.
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