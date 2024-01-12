Главу ГУР Украины Буданова удивила российская экономика

12 января 2024 в 09:18 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов заявил, что против РФ надо ввести больше санкций Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская экономика смогла выстоять в условиях санкционного давления. Об этом заявил глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов, отметив, что он удивлен. «Меня удивил один российский парадокс. Все считали, что у Москвы хрупкая экономика. Оказывается, все наоборот. Экономика, конечно, уменьшилась, но страна вовсе не умирает от голода», — заявил Кирилл Буданов в интервью французской газете Le Monde . Он также призвал Запад ввести против РФ новые санкции. Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявлял, что рыночная экономика РФ спасла страну. По его словам, сейчас государство, в условиях санкционного давления, сохраняет возможности для бизнеса. На данный момент в США обсуждается передача конфискованных активов РФ Украине. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это является провокацией. По его словам, пользование российскими активами, является незаконным, передает RT.

Российская экономика смогла выстоять в условиях санкционного давления. Об этом заявил глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов, отметив, что он удивлен. «Меня удивил один российский парадокс. Все считали, что у Москвы хрупкая экономика. Оказывается, все наоборот. Экономика, конечно, уменьшилась, но страна вовсе не умирает от голода», — заявил Кирилл Буданов в интервью французской газете Le Monde. Он также призвал Запад ввести против РФ новые санкции. Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявлял, что рыночная экономика РФ спасла страну. По его словам, сейчас государство, в условиях санкционного давления, сохраняет возможности для бизнеса. На данный момент в США обсуждается передача конфискованных активов РФ Украине. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это является провокацией. По его словам, пользование российскими активами, является незаконным, передает RT.