Оказавшимся запертыми на острове Русский во Владивостоке предложили помощь

МЦУ Владивостока: граждан, оставшихся на острове Русский, разместят в гостинице
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр социальной адаптации для бездомных и для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Екатеринбург, общежитие, постель, койка, хостел, двухярусная кровать, спальное место, мини отель
Оставшихся на острове Русский разместят в гостиницах Фото:

Граждан, оставшихся на острове Русский после перекрытия моста к Владивостоку, разместят в местных гостиницах. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления города.

«В случае усиления ветра до 22-24 м/с и полного перекрытия движения по Русскому мосту, студентов и сотрудников, оставшихся на острове после 18:00, разместят в гостиничных комплексах университета в кампусе ДВФУ», — говорится в сообщении МЦУ. Информация опубликована в telegram-канале.

Уточняется, что граждане, которые не смогли вернуться на остров из Владивостока, будут размещены в общежитиях. Движение по мосту восстановят после улучшения погоды.

Ранее стало известно о сильном ветре во Владивостоке и в Приморье. Из-за непогоды на улицах срывает крыши и сносит заборы. На мосту к острову Русский запретили движение для грузовиков и автобусов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Граждан, оставшихся на острове Русский после перекрытия моста к Владивостоку, разместят в местных гостиницах. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления города. «В случае усиления ветра до 22-24 м/с и полного перекрытия движения по Русскому мосту, студентов и сотрудников, оставшихся на острове после 18:00, разместят в гостиничных комплексах университета в кампусе ДВФУ», — говорится в сообщении МЦУ. Информация опубликована в telegram-канале. Уточняется, что граждане, которые не смогли вернуться на остров из Владивостока, будут размещены в общежитиях. Движение по мосту восстановят после улучшения погоды. Ранее стало известно о сильном ветре во Владивостоке и в Приморье. Из-за непогоды на улицах срывает крыши и сносит заборы. На мосту к острову Русский запретили движение для грузовиков и автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...