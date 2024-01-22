Оказавшимся запертыми на острове Русский во Владивостоке предложили помощь

МЦУ Владивостока: граждан, оставшихся на острове Русский, разместят в гостинице

22 января 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Оставшихся на острове Русский разместят в гостиницах Фото: Анна Майорова © URA.RU Граждан, оставшихся на острове Русский после перекрытия моста к Владивостоку, разместят в местных гостиницах. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления города. «В случае усиления ветра до 22-24 м/с и полного перекрытия движения по Русскому мосту, студентов и сотрудников, оставшихся на острове после 18:00, разместят в гостиничных комплексах университета в кампусе ДВФУ», — говорится в сообщении МЦУ. Информация опубликована в telegram-канале. Уточняется, что граждане, которые не смогли вернуться на остров из Владивостока, будут размещены в общежитиях. Движение по мосту восстановят после улучшения погоды. Ранее стало известно о сильном ветре во Владивостоке и в Приморье. Из-за непогоды на улицах срывает крыши и сносит заборы. На мосту к острову Русский запретили движение для грузовиков и автобусов.

Граждан, оставшихся на острове Русский после перекрытия моста к Владивостоку, разместят в местных гостиницах. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления города. «В случае усиления ветра до 22-24 м/с и полного перекрытия движения по Русскому мосту, студентов и сотрудников, оставшихся на острове после 18:00, разместят в гостиничных комплексах университета в кампусе ДВФУ», — говорится в сообщении МЦУ. Информация опубликована в telegram-канале. Уточняется, что граждане, которые не смогли вернуться на остров из Владивостока, будут размещены в общежитиях. Движение по мосту восстановят после улучшения погоды. Ранее стало известно о сильном ветре во Владивостоке и в Приморье. Из-за непогоды на улицах срывает крыши и сносит заборы. На мосту к острову Русский запретили движение для грузовиков и автобусов.