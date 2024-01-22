Оказавшимся запертыми на острове Русский во Владивостоке предложили помощь

Граждан, оставшихся на острове Русский после перекрытия моста к Владивостоку, разместят в местных гостиницах. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления города.
«В случае усиления ветра до 22-24 м/с и полного перекрытия движения по Русскому мосту, студентов и сотрудников, оставшихся на острове после 18:00, разместят в гостиничных комплексах университета в кампусе ДВФУ», — говорится в сообщении МЦУ. Информация опубликована в telegram-канале.
Уточняется, что граждане, которые не смогли вернуться на остров из Владивостока, будут размещены в общежитиях. Движение по мосту восстановят после улучшения погоды.
Ранее стало известно о сильном ветре во Владивостоке и в Приморье. Из-за непогоды на улицах срывает крыши и сносит заборы. На мосту к острову Русский запретили движение для грузовиков и автобусов.
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