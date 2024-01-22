В краевом минтербезе прокомментировали эвакуацию школы в Перми

Пермский минтербез: в школе № 61 была плановая эвакуация

23 января 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Во время учений все дети покинули здание школы Фото: Анна Майорова © URA.RU Эвакуация в пермской школе № 61 проводилась в рамках плановой тренировки по безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. «В школе № 61 в Перми проводится плановая тренировка по отработке действий при эвакуации учащихся и работников из учебного заведения. Угрозы жизни и здоровью учащихся и работников школы отсутствует», — рассказали в министерстве. Чиновники призывают граждан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. Ранее в telegram-канале была опубликована видеозапись эвакуации. На кадрах видно, что все школьники покинули учебное заведение.

Эвакуация в пермской школе № 61 проводилась в рамках плановой тренировки по безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. «В школе № 61 в Перми проводится плановая тренировка по отработке действий при эвакуации учащихся и работников из учебного заведения. Угрозы жизни и здоровью учащихся и работников школы отсутствует», — рассказали в министерстве. Чиновники призывают граждан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. Ранее в telegram-канале была опубликована видеозапись эвакуации. На кадрах видно, что все школьники покинули учебное заведение.