В краевом минтербезе прокомментировали эвакуацию школы в Перми

Эвакуация в пермской школе № 61 проводилась в рамках плановой тренировки по безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.
«В школе № 61 в Перми проводится плановая тренировка по отработке действий при эвакуации учащихся и работников из учебного заведения. Угрозы жизни и здоровью учащихся и работников школы отсутствует», — рассказали в министерстве. Чиновники призывают граждан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.
Ранее в telegram-канале была опубликована видеозапись эвакуации. На кадрах видно, что все школьники покинули учебное заведение.
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