22 января 2024

В краевом минтербезе прокомментировали эвакуацию школы в Перми

Пермский минтербез: в школе № 61 была плановая эвакуация
© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, эвакуация, выход из здания, школа, школьники, пожарная тревога
Во время учений все дети покинули здание школы Фото:

Эвакуация в пермской школе № 61 проводилась в рамках плановой тренировки по безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

«В школе № 61 в Перми проводится плановая тренировка по отработке действий при эвакуации учащихся и работников из учебного заведения. Угрозы жизни и здоровью учащихся и работников школы отсутствует», — рассказали в министерстве. Чиновники призывают граждан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

Ранее в telegram-канале была опубликована видеозапись эвакуации. На кадрах видно, что все школьники покинули учебное заведение.

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Эвакуация в пермской школе № 61 проводилась в рамках плановой тренировки по безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. «В школе № 61 в Перми проводится плановая тренировка по отработке действий при эвакуации учащихся и работников из учебного заведения. Угрозы жизни и здоровью учащихся и работников школы отсутствует», — рассказали в министерстве. Чиновники призывают граждан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. Ранее в telegram-канале была опубликована видеозапись эвакуации. На кадрах видно, что все школьники покинули учебное заведение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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