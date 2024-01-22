Во время уроков все дети покинули здание школы
В пермской школе № 61 прошла эвакуация. Всех учеников вывели из здания. Видеозапись с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермское чтиво».
«В пермской школе № 61 эвакуация. Дети покидают учебное заведение», — подписал видеозапись автор поста.
URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства территориальной безопасности Пермского края. Ранее в школу № 136 поступало сообщение о минировании. На место выезжали сотрудники спецслужб, минирование оказалось ложным.
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