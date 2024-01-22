22 января 2024

В центре Перми эвакуировали школу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, урок, школьный класс, дети, школа, школьники, парты, учительница, разговоры о важном
Во время уроков все дети покинули здание школы Фото:

В пермской школе № 61 прошла эвакуация. Всех учеников вывели из здания. Видеозапись с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермское чтиво».

«В пермской школе № 61 эвакуация. Дети покидают учебное заведение», — подписал видеозапись автор поста.

URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства территориальной безопасности Пермского края. Ранее в школу № 136 поступало сообщение о минировании. На место выезжали сотрудники спецслужб, минирование оказалось ложным.

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В пермской школе № 61 прошла эвакуация. Всех учеников вывели из здания. Видеозапись с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермское чтиво». «В пермской школе № 61 эвакуация. Дети покидают учебное заведение», — подписал видеозапись автор поста. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства территориальной безопасности Пермского края. Ранее в школу № 136 поступало сообщение о минировании. На место выезжали сотрудники спецслужб, минирование оказалось ложным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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