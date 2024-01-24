Mash опубликовал список членов экипажа сбитого Ил-76

Командир сбитого ВСУ в Белгородской области Ил-76 Станислав Беззубкин будет представлен к награде посмертно. Об этом сообщает Mash. Telegram-канал также публикует список находившихся на борту членов экипажа.
«Беззубкина представят к госнаграде посмертно. За то, что не допустил падения самолета на село Яблоново», — пишет Mash.
По данным telegram-канала, командир экипажа — выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища (КВВАУЛ). Беззубкин служил в Сирии и тушил пожары в Турции, за что имеет несколько госнаград. У него остались маленькая дочь и жена.
На борту сбитого самолета также находились В. Чмирев — помощник командира корабля, А. Высокин — штурман, А. Пилуев — бортинженер, С. Житенев — борттехник и И. Саблинский — бортрадист. После попадания ракет в самолет экипаж успел отвести судно от села и тем избежать жертв на земле. Все находвшиеся на борту Ил-76 — 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и три сопровождающих офицера ВС РФ — погибли.
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