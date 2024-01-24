Mash опубликовал список членов экипажа сбитого Ил-76

Mash: командира сбитого Ил-76 представят к награде посмертно

24 января 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

Ракеты, поразившие российский самолет, были выпущены с территории Харьковской области Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Командир сбитого ВСУ в Белгородской области Ил-76 Станислав Беззубкин будет представлен к награде посмертно. Об этом сообщает Mash. Telegram-канал также публикует список находившихся на борту членов экипажа. «Беззубкина представят к госнаграде посмертно. За то, что не допустил падения самолета на село Яблоново», — пишет Mash. По данным telegram-канала, командир экипажа — выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища (КВВАУЛ). Беззубкин служил в Сирии и тушил пожары в Турции, за что имеет несколько госнаград. У него остались маленькая дочь и жена. Новость по теме ВСУ сбили Ил-76 со своими бойцами, сорвав обмен пленными: новые детали трагедии под Белгородом На борту сбитого самолета также находились В. Чмирев — помощник командира корабля, А. Высокин — штурман, А. Пилуев — бортинженер, С. Житенев — борттехник и И. Саблинский — бортрадист. После попадания ракет в самолет экипаж успел отвести судно от села и тем избежать жертв на земле. Все находвшиеся на борту Ил-76 — 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и три сопровождающих офицера ВС РФ — погибли.

Командир сбитого ВСУ в Белгородской области Ил-76 Станислав Беззубкин будет представлен к награде посмертно. Об этом сообщает Mash. Telegram-канал также публикует список находившихся на борту членов экипажа. «Беззубкина представят к госнаграде посмертно. За то, что не допустил падения самолета на село Яблоново», — пишет Mash. По данным telegram-канала, командир экипажа — выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища (КВВАУЛ). Беззубкин служил в Сирии и тушил пожары в Турции, за что имеет несколько госнаград. У него остались маленькая дочь и жена. На борту сбитого самолета также находились В. Чмирев — помощник командира корабля, А. Высокин — штурман, А. Пилуев — бортинженер, С. Житенев — борттехник и И. Саблинский — бортрадист. После попадания ракет в самолет экипаж успел отвести судно от села и тем избежать жертв на земле. Все находвшиеся на борту Ил-76 — 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и три сопровождающих офицера ВС РФ — погибли.