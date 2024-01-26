В Кремле недовольны итогами Совбеза ООН по сбитому Ил-76

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Российско-киргизские переговоры. Бишкек., песков дмитрий
Песков заявил, что произошедшее с Ил-76 требует должной оценки мирового сообщества Фото:

В Кремле неудовлетворены итогами Совбеза ООН по вопросу сбитого Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в ходе беседы с журналистами.

«Ни слова осуждения [от стран Запада] мы не слышали. В этом плане, конечно, нет [недовольны итогами Совбеза ООН]. То, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков напомнил, что в результате инцидента погибли российские пилоты и сопровождающие, а также большом количестве украинских военнопленных. «Мы знаем, что Киев не первый раз уже уничтожает своих людей. Они начали последовательно это делать с 2014 года. Киев начал уничтожать свое население. Это продолжение этих действий», — резюмировал официальный представитель Кремля.

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В Кремле неудовлетворены итогами Совбеза ООН по вопросу сбитого Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в ходе беседы с журналистами. «Ни слова осуждения [от стран Запада] мы не слышали. В этом плане, конечно, нет [недовольны итогами Совбеза ООН]. То, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков напомнил, что в результате инцидента погибли российские пилоты и сопровождающие, а также большом количестве украинских военнопленных. «Мы знаем, что Киев не первый раз уже уничтожает своих людей. Они начали последовательно это делать с 2014 года. Киев начал уничтожать свое население. Это продолжение этих действий», — резюмировал официальный представитель Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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