В Кремле недовольны итогами Совбеза ООН по сбитому Ил-76

26 января 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что произошедшее с Ил-76 требует должной оценки мирового сообщества Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле неудовлетворены итогами Совбеза ООН по вопросу сбитого Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в ходе беседы с журналистами. «Ни слова осуждения [от стран Запада] мы не слышали. В этом плане, конечно, нет [недовольны итогами Совбеза ООН]. То, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков напомнил, что в результате инцидента погибли российские пилоты и сопровождающие, а также большом количестве украинских военнопленных. «Мы знаем, что Киев не первый раз уже уничтожает своих людей. Они начали последовательно это делать с 2014 года. Киев начал уничтожать свое население. Это продолжение этих действий», — резюмировал официальный представитель Кремля.

В Кремле неудовлетворены итогами Совбеза ООН по вопросу сбитого Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в ходе беседы с журналистами. «Ни слова осуждения [от стран Запада] мы не слышали. В этом плане, конечно, нет [недовольны итогами Совбеза ООН]. То, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков напомнил, что в результате инцидента погибли российские пилоты и сопровождающие, а также большом количестве украинских военнопленных. «Мы знаем, что Киев не первый раз уже уничтожает своих людей. Они начали последовательно это делать с 2014 года. Киев начал уничтожать свое население. Это продолжение этих действий», — резюмировал официальный представитель Кремля.