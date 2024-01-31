Продавец Wildberries пожаловалась на размер компенсации за пострадавший товар

31 января 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Wildberries отправил продавцам небольшой размер компенсации, заявила Дарья Зарыковская Фото: Илья Московец © URA.RU Маркетплейс Wildberries предоставил мизерный процент компенсации за утерянный товар в результате пожара в Шушарах. Об этом рассказала владелец магазина «Мам, купи» Дарья Зарыковская. «Wildberries обещал компенсировать сумму сгоревших товаров еще 15 января, но в итоге ничего не поступило, а другим продавцам пришел маленький процент», — передает слова Зарыковской telegram-канал «Осторожно, новости». Она добавила, что маркетплейс компенсировал менее 3% утраченной суммы, что вызвало недоверие у продавцов. Сумма утерянного товара Дарьи Зарыковской составляет примерно 1,3 миллиона рублей. В Wildberries вначале выразили благодарность продавцам за отсутствие просьб о компенсации, но затем изменили систему выплат, увеличив интервал между ними. Конкретные сроки, когда ожидать компенсацию, не указаны, и Дарья готовит претензию к компании, передали в telegram-канале. 14 января на складе Wildberries произошел крупный пожар, площадью до 75 тысяч квадратных метров. Спустя сутки огонь был полностью потушен. Одной из предполагаемых причин пожара является неисправность проводки. Сотрудники правоохранительных органов провели рейды в офисах компании в Москве. Страховая компания оценила ущерб для маркетплейса от пожара до 11 миллиардов рублей. Один из сборщиков Wildberries был задержан силовиками за угрозу поджечь склад в Шушарах. Он провел целый день в отделении полиции, пока его алиби не было подтверждено. Расследование показало, что в день пожара он отсутствовал на складе, передает А42. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Маркетплейс Wildberries предоставил мизерный процент компенсации за утерянный товар в результате пожара в Шушарах. Об этом рассказала владелец магазина «Мам, купи» Дарья Зарыковская. «Wildberries обещал компенсировать сумму сгоревших товаров еще 15 января, но в итоге ничего не поступило, а другим продавцам пришел маленький процент», — передает слова Зарыковской telegram-канал «Осторожно, новости». Она добавила, что маркетплейс компенсировал менее 3% утраченной суммы, что вызвало недоверие у продавцов. Сумма утерянного товара Дарьи Зарыковской составляет примерно 1,3 миллиона рублей. В Wildberries вначале выразили благодарность продавцам за отсутствие просьб о компенсации, но затем изменили систему выплат, увеличив интервал между ними. Конкретные сроки, когда ожидать компенсацию, не указаны, и Дарья готовит претензию к компании, передали в telegram-канале. 14 января на складе Wildberries произошел крупный пожар, площадью до 75 тысяч квадратных метров. Спустя сутки огонь был полностью потушен. Одной из предполагаемых причин пожара является неисправность проводки. Сотрудники правоохранительных органов провели рейды в офисах компании в Москве. Страховая компания оценила ущерб для маркетплейса от пожара до 11 миллиардов рублей. Один из сборщиков Wildberries был задержан силовиками за угрозу поджечь склад в Шушарах. Он провел целый день в отделении полиции, пока его алиби не было подтверждено. Расследование показало, что в день пожара он отсутствовал на складе, передает А42.