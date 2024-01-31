Еще один кандидат внезапно отказался от участия в выборах президента

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Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева "Митинги 12 июня: рецидив, WTF?". Москва, баташев анатолий
Баташев завил, что снимается с президентских выборов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Самовыдвиженец и блогер-эколог Анатолий Баташев завил, что снимается с президентских выборов России. Он стал еще одним кандидатом, который отказался участвовать в выборах.

«Самовыдвиженец Баташев … принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке», — передает РИА Новости. Причины снятия его кандидатуры пока неизвестны.

Ранее выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов заявил, что снимается с участия в президентских выборах. Он объяснил это тем, что вспомнил о незакрытом зарубежном счете.

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Самовыдвиженец и блогер-эколог Анатолий Баташев завил, что снимается с президентских выборов России. Он стал еще одним кандидатом, который отказался участвовать в выборах. «Самовыдвиженец Баташев … принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке», — передает РИА Новости. Причины снятия его кандидатуры пока неизвестны. Ранее выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов заявил, что снимается с участия в президентских выборах. Он объяснил это тем, что вспомнил о незакрытом зарубежном счете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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