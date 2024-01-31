Еще один кандидат внезапно отказался от участия в выборах президента

Баташев завил, что снимается с президентских выборов
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Самовыдвиженец и блогер-эколог Анатолий Баташев завил, что снимается с президентских выборов России. Он стал еще одним кандидатом, который отказался участвовать в выборах.
«Самовыдвиженец Баташев … принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке», — передает РИА Новости. Причины снятия его кандидатуры пока неизвестны.
Ранее выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов заявил, что снимается с участия в президентских выборах. Он объяснил это тем, что вспомнил о незакрытом зарубежном счете.
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