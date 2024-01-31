Еще один кандидат внезапно отказался от участия в выборах президента

31 января 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Баташев завил, что снимается с президентских выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Самовыдвиженец и блогер-эколог Анатолий Баташев завил, что снимается с президентских выборов России. Он стал еще одним кандидатом, который отказался участвовать в выборах. «Самовыдвиженец Баташев … принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке», — передает РИА Новости. Причины снятия его кандидатуры пока неизвестны. Ранее выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов заявил, что снимается с участия в президентских выборах. Он объяснил это тем, что вспомнил о незакрытом зарубежном счете.

Самовыдвиженец и блогер-эколог Анатолий Баташев завил, что снимается с президентских выборов России. Он стал еще одним кандидатом, который отказался участвовать в выборах. «Самовыдвиженец Баташев … принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке», — передает РИА Новости. Причины снятия его кандидатуры пока неизвестны. Ранее выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов заявил, что снимается с участия в президентских выборах. Он объяснил это тем, что вспомнил о незакрытом зарубежном счете.