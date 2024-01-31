Богданов объяснил отказ от участия в президентской гонке

Богданов объяснил снятие с выборов наличием открытого иностранного счета
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, депутат, чиновник
Богданов назвал причину отказа от участия в президентских выборах в РФ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов пояснил отказ от участия в выборах президента РФ. Недавно он вспомнил о незакрытом зарубежном счете. Информацию передает РИА Новости.

«Я написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов по ситуации обнаружения зарубежного счета, который я не успел закрыть», — сообщил он журналистам. По его словам, он не успел закрыть его «по понятным причинам» и решил «не загружать избирком проверкой подписей».

Центральная избирательная комиссия РФ признала Андрея Богданова утратившим статус кандидата на должность президента РФ. Он предоставил подписи в ЦИК РФ 31 января и позже появилась информация о том, что он вышел из президентской гонки.

Ранее, 30 января, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Он поддержал кандидатуру Владимира Путина.

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Выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов пояснил отказ от участия в выборах президента РФ. Недавно он вспомнил о незакрытом зарубежном счете. Информацию передает РИА Новости. «Я написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов по ситуации обнаружения зарубежного счета, который я не успел закрыть», — сообщил он журналистам. По его словам, он не успел закрыть его «по понятным причинам» и решил «не загружать избирком проверкой подписей». Центральная избирательная комиссия РФ признала Андрея Богданова утратившим статус кандидата на должность президента РФ. Он предоставил подписи в ЦИК РФ 31 января и позже появилась информация о том, что он вышел из президентской гонки. Ранее, 30 января, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Он поддержал кандидатуру Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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