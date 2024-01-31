Богданов объяснил отказ от участия в президентской гонке

Выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов пояснил отказ от участия в выборах президента РФ. Недавно он вспомнил о незакрытом зарубежном счете. Информацию передает РИА Новости.
«Я написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов по ситуации обнаружения зарубежного счета, который я не успел закрыть», — сообщил он журналистам. По его словам, он не успел закрыть его «по понятным причинам» и решил «не загружать избирком проверкой подписей».
Центральная избирательная комиссия РФ признала Андрея Богданова утратившим статус кандидата на должность президента РФ. Он предоставил подписи в ЦИК РФ 31 января и позже появилась информация о том, что он вышел из президентской гонки.
Ранее, 30 января, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Он поддержал кандидатуру Владимира Путина.
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